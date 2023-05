Los socialistas de Felanitx han denunciado a la conselleria de Medio Ambiente el «vertido descontrolado de residuos por parte del Ayuntamiento en un terreno rústico municipal en el que no tiene licencia para hacer este tipo de actividad». El candidato a la alcaldía de Felanitx, Xisco Duarte, ha declarado que «hay un Plan Territorial que establece dónde se pueden dejar las basuras y dónde no, y claramente en este terreno rústico, no se puede». Duarte ha advertido de «la peligrosidad y el impacto ambiental que tiene esta práctica» ya que los residuos "pueden llegar a los acuíferos y a pocos metros de este terreno" está la zona húmeda de Son Navata. Ha destacado que "la regidora encargada de este área, Catalina Soler, es muy consciente de esta práctica y no ha hecho nada para solucionar este problema" pese a ser su responsabilidad. "Soler ya llenó Mallorca de basuras de Europa y ahora nos llena Felanitx", ha concluido el socialista.

Respuesta El Ayuntamiento ha desmentido de manera rotunda la existencia de dicho vertedero denunciado por los socialistas. La regidora de Medio Ambiente Catalina Soler ha explicado que el actual contrato de recogida selectiva y limpieza viaria (aprobado en 2017 con los votos del Bloc, PSOE y El Pi) contempla que los residuos recogidos se depositen en el parc verd de Portocolom y en el solar cercado al IES Felanitx para que después la concesionaria se encargue de trasladarlo a Tirme. "Se hace lo que contemplan los pliegos de condiciones aprobados por el equipo de Gobierno de la pasada legislatura", sentencia Soler. "Es tanta la maldad y la ignorancia del PSOE que antes de hablar deben saber de qué hablan, por lo tanto, los insto que a la hora de poner la denuncia no pongan Ayuntamiento si no que pongan Catalina Soler porque en la conselleria se van a reír de ellos. El Govern dirá que la empresa ejecuta lo que contempla el pliego de condiciones. Es verdad que esta semana hay más acumulados pero se van vaciando", sentencia