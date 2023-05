Organizaciones ecologistas, plataformas vecinales y entidades sociales presentaron este sábado un frente común, con el lema ‘Energies renovables sí, però així NO!’, por el cual reclaman una ubicación «racional, sostenible y planificada» de las instalaciones de energías renovables en Mallorca. Este movimiento ciudadano se produce en un contexto de rechazo social a algunos parques solares por su impacto en terrenos rústicos de la isla, como, por ejemplo, el promovido por Fénix Energy en Selva e Inca, cuya autorización administrativa se ha denegado por falta de conexión.

La nueva plataforma, que se dio a conocer este sábado en un acto en el Puig de Santa Magdalena (Inca) está formada por organizaciones como el GOB, ATTAC-Mallorca, Arca, No Macrorrenovables en Son Fuster (Selva), Apaema, Amics de la Vall de Coanegra, No al Parc FTV sa Pobla, Amics de la Terra, Reviure Tofla, Son Bonet Pulmó Verd, Assemblea Popular de Son Sardina i sa Garriga, La Utòpica Xarxa Ecosocial, Bona Ona, Xarxa per la Sobirania Alimentària, SEAE y XR Mallorca.

Transición energética

Su principal demanda es que la administración declare una moratoria – una suspensión – en la tramitación de los proyectos de parques fotovoltaicos en suelo rústico, con la excepción de los proyectos de autoconsumo, hasta que se aprueben el plan de transición energética y cambio climático y los planes territoriales insulares que «deben definir las zonas de desarrollo prioritario para la implementación de las energías renovables)».

Los promotores de la plataforma explicaron, en este sentido, que se hace necesario definir no sólo dónde se pueden ubicar estas infraestructuras, sino también, y más importante, cómo hacerlo para garantizar la compatibilidad con la actividad agraria, la conservación del patrimonio, la preservación paisajística. Defendieron que cada isla debe asumir su propia cuota de renovables, a través de un informe de la dirección general de Energía que cuantifique las necesidades de este tipo de instalaciones.

«Nos oponemos y nos opondremos a ubicaciones inadecuadas, irracionales, insostenibles e incoherentes con el territorio y con los retos a los que hace falta hacer frente desde el punto de vista territorial, ecológico y climático en los próximos años», sostuvo este nuevo movimiento organizado, que recordó que, últimamente, la mayoría de proyectos se planean sobre «tierras agrícolas fértiles, paisajes singulares y de gran valor patrimonial y natural».

"No planificación"

La plataforma arguyó que la «no planificación y participación» a la hora de implementar estas instalaciones «generan oposición», y puso como ejemplo de ello lo sucedido en las últimas semanas, cuando diversos municipales han presentado mociones reclamando la ordenación de los parques solares, como Santa Maria, sa Pobla, Muro y Vilafranca.

Sostuvieron todas estas entidades impulsoras del frente común que deberían priorizarse aquellas centrales de producción que prevean su ubicación sobre cubiertas o espacios degradados. En este sentido, pidieron que se haga un inventario de las superficies «susceptibles de ser cubiertas por placas fotovoltaicas e impulsar mecanismos que faciliten la inversión sobre este tipo de cubiertas, antes de abordar el suelo rústico por facilidad».

«La transición energética es urgente y necesaria, pero no coincidimos en la manera cómo se está implementando y que se limita a intentar conseguir un objetivo de reducción de emisiones y aumento de kilovatios sin la necesaria planificación y ordenación de estas infraestructuras a nivel energético ni territorial», argumentaron.