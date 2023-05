Segundo cable de Mallorca: La plataforma vecinal reprocha al alcalde la falta de apoyo

Una representante de la plataforma vecinal contra el segundo cable eléctrico de Alcúdia intervino este jueves al final del pleno ordinario convocado por el Ayuntamiento para leer un comunicado en el que reprocharon al equipo de gobierno el «incumplimiento» de una serie de mociones aprobadas por el pleno relativas al proyecto de interconexión eléctrica y acusaron al alcalde Domingo Bonnín (El Pi) de «apoyar públicamente» a la plataforma «debido a la presión social y mediática» pero «no ha movido ni un dedo para ayudarnos, sino todo lo contrario, ha frenado las iniciativas».

«Parece que se ha convertido en una costumbre aprobar mociones, acuerdos o leyes y después no cumplirlas, ya que no tenéis ninguna consecuencia legal por el incumplimiento, pero la ciudadanía es consciente de ello y está muy cansada de vuestra pasividad», apuntó la portavoz de la plataforma, que citó algunas de las propuestas que desde finales del pasado año se han aprobado en el pleno municipal y que no han llegado a cumplirse.

Algunos de estos incumplimientos se refieren a la convocatoria de una reunión abierta a la ciudadanía, con la presencia de representantes políticos, para informar y debatir sobre la entrada del segundo cable. «No ha llegado a hacerse nunca, ¿qué quieren esconder?», cuestionó la portavoz, que también citó la voluntad de constituir una comisión mixta para hacer un seguimiento de las actuaciones previstas en el plan de transporte de energía eléctrica y que «después de más de medio año no se ha creado la comisión», si bien admitió que el alcalde la convocó «sin consensuar las agendas» con los representantes del Govern, por lo que tuvo que suspenderse.

También recriminó que no se hayan solicitado los informes ambientales a una empresa externa o a la UIB sobre las diferentes alternativas planteadas para la entrada del cable eléctrico.

Por último, en la moción del pasado marzo presentada por Podemos y aprobada por unanimidad «se pedía una reunión informativa con el letrado del Ayuntamiento» a raíz de la impugnación municipal del acuerdo del consejo de Ministros de marzo de 2022 en el que se aprobó la planificación de la red eléctrica que contempla el segundo cable de Mallorca. Esta reunión se celebró finalmente pero no se invitó a la plataforma ni al GOB, «haciendo honor una vez más al oscurantismo que caracteriza a esta alcaldía y a todo el tema relacionado con el cable».

El alcalde Bonnín replicó que puede «equivocarse» pero no tiene «nada que esconder». «No me hace gracia que se me acuse de esconder cosas», dijo antes de admitir que algunas mociones no se han cumplido.

Nueva moción aprobada

Antes de la intervención vecinal, el pleno había aprobado con el voto a favor de todos los partidos a excepción de Podemos una moción firmada por todos los grupos municipales menos el PSOE y Podemos que reproducía el mismo texto de la Proposición no de Ley que finalmente no se debatió en el Parlament.

A grandes rasgos, la propuesta instaba a descartar la entrada del cable por la bahía de Pollença y a apostar por la de Alcúdia para aprovechar las canalizaciones ya existentes hacia Es Murterar, así como a consensuar el trazado y a reponer las praderas de posidonia afectadas por el proyecto, entre otras demandas.

El regidor de Podemos, José Manuel Aranda, calificó la moción de «brindis al sol» porque no incorpora argumentos técnicos y añadió que el texto «rompe el consenso conseguido en el municipio» en relación al cable.