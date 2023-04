Con la llegada de la primavera las carreteras de Mallorca se llenan de ciclistas. La isla se ha convertido en uno de los paraísos del cicloturismo y miles de personas llegan cada año para disfrutar de las rutas y paisajes mallorquines.

El cicloturismo es también potenciado desde hace años en ferias turísticas de toda Europa. Los más de dos mil kilómetros de carreteras y caminos y sus variados paisajes convierten ala isla en un paraíso para los amantes de este deporte. Además, cada año se organizan pruebas cicloturísticas, como la Mallorca 312, que reúnen a miles de personas.

No obstante, tal aglomeración de deportistas por las carreteras de la isla provoca más de una queja, entre los mallorquines, que ven como su marcha se ve interrumpida constantemente por grupos de ciclistas, que le obligan a reducir la marcha y que en no pocas ocasiones generan dudas sobre la normativa de circulación que todo ciclista debe cumplir en la carretera.

Estas son las principales normas de circulación de ciclistas en carretera:

Casco obligatorio

En carretera, es obligatorio para todos los ciclistas un casco de protección homologado, con tres excepciones: en subidas prolongadas, por razones médicas o por calor extremo. Es fundamental llevarlo siempre abrochado para que no pueda salir despedido. Circular sin casco cuando es obligatorio puede multarse con 200 euros.

Circular por el arcén, si existe

En carretera, es obligatorio que los ciclistas circulen por el arcén de su derecha, siempre que la vía disponga de él. Solo podrán abandonarlo en descensos prolongados que puedan llevarse a cabo en condiciones seguras. Ocupar la calzada cuando es posible circular por el arcén se puede sancionar con 200 euros.

Reflectantes

Cuando sea obligatorio encender las luces, los ciclistas también deberán llevar una prenda reflectante para que los demás conductores puedan distinguirlos a 150 metros de distancia. Circular sin reflectantes puede suponer una multa de 80 euros.

En paralelo, no en pelotón

Los ciclistas tienen permitido circular en filas de dos en carretera, colocándose todo lo posible a la derecha de la vía. En cambio, en tramos sin visibilidad (como curvas) y cuando formen aglomeraciones no podrán circular en paralelo y deberán colocarse en fila. No está permitido circular en pelotón. Circular en carretera en grupos sin orden puede suponer una multa de 100 euros.

Prohibido circular por autopista

Está prohibido la circulación de ciclistas por autopistas.