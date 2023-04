Toros en Mallorca: Los claroscuros de las plazas

Mallorca ha contado siempre con arraigo social a la tauromaquia. Sóller, Montuïri, Pollença, Port de Pollença, Alaró, Llucmajor, Sa Pobla, Porreres, Santa Margalida, Campanet, Bunyola, Artà, Ca’n Picafort, entre otros muchos, eran pueblos de la isla en los que antaño se celebraban festejos taurinos tanto en plazas fijas como en portátiles. La mayoría de ellas han ido desapareciendo a lo que hay que sumar que, a principios de los 90, con la entrada en vigor de la ley 1/1992, de 8 de abril, de Protección de los Animales, se prohibieron los festejos en plazas portátiles y la construcción de nuevos cosos taurinos.

A día de hoy cinco son las plazas de toros que se mantienen en pie en Mallorca. Sin embargo, en la actualidad, desde 2017, tras un parón por la ya parcialmente abolida ley autonómica denominada ‘toros a la balear’ y otro consecutivo a causa de la pandemia, solo dos permanecen activas y acogen tanto espectáculos taurinos como conciertos y otros eventos.

Alcúdia

Es la plaza más antigua de la isla, data del año 1892. Declarada como Patrimonio Histórico al estar ubicada dentro de los muros de la fortificación Bastió de Sant Ferran y enclavada entre las murallas renacentistas que caracterizan y distinguen a la ciudad. Es de titularidad pública. Hace cinco años que no acoge espectáculos taurinos. Hasta entonces, durante más de seis lustros, la organización de las novilladas y festivales que se celebraban corrían a cargo de la empresa Asociación Alcúdia Taurina. En 2021 el Consistorio, con Bàrbara Rebassa al frente como alcaldesa, desterró la tauromaquia manifestando que su plaza de toros no volvería a celebrar espectáculos taurinos y que, por lo tanto, la plaza no se iba a sacar a licitación. A día de hoy se encuentra en un deplorable estado de abandono. Los tendidos y el muro que conforman el redondel presentan un horrible y preocupante deterioro. Además, las dependencias de los corrales, desolladero y chiqueros se han convertido en un auténtico vertedero de residuos que los hacen impracticables y carentes de salubridad. Las puertas de acceso a taquillas, bar, enfermería y otras dependencias se encuentran destrozadas. Su futuro es incierto.

Felanitx

La Macarena, inaugurada en 1914, celebró su última novillada en 2008. Al año siguiente, el arquitecto municipal de entonces se negó a firmar un certificado de solidez del edificio y las normativas impuestas por Función Pública comportaban reformas y unos gastos que ni su propietario, Pedro Balañá, ni el Ayuntamiento estuvieron dispuestos a asumir. Se exigían modificaciones para la legalización de la plaza y su consiguiente licencia de actividades; cuatro vomitorios en los tendidos con acceso directo, pasillos de acceso a los asientos superiores y ensanchamiento de las escaleras de las gradas, así como acceso para discapacitados y otras adecuaciones indispensables. La Macarena, se encuentra en un triste y alarmante estado de desamparo y deterioro que hacen prácticamente imposible su recuperación. A pesar de que la plaza está en venta cabe recordar que, según declaraciones de Catalina Soler, alcaldesa del municipio en 2008, tras localizar la primera escritura de compraventa, el alcalde Andreu Manresa, que la vendió por primera vez a manos privadas en los años 70, incluyó una serie de cláusulas para su venta; que la plaza de toros debería ser siempre una plaza de toros y, además, la obligatoriedad del propietario de turno, sea quien sea, de organizar una corrida de toros el día de Sant Agustí. En la escritura también queda claro que «si estas dos condiciones no se llevaran a cabo, la plaza revertiría automáticamente a la propiedad municipal», según explicó Soler. Con todo, la recuperación de la primera escritura de compraventa es importante, ya que de esta manera se disipa cualquier duda sobre el futuro de la plaza, descartando totalmente una supuesta venta del solar para fines inmobiliarios. Quizás sea este el principal motivo por el cual, tras catorce años, Balañá no haya conseguido vender el edificio.

Inca

Inaugurada en 1910. De propiedad privada. Si bien su titularidad está reconocida por Antònia Mercadal Ferrer, vecina de Inca, es actualmente su hija, Aina Fe, quien está al frente de la gestión del coso. Tras haber superado años complicados debido a reformas para adecuar el recinto a la normativa actual de seguridad, la plaza se encuentra en muy buen estado de conservación gracias al esfuerzo de la propiedad que, junto a la buena predisposición de su actual alcalde Virgilio Moreno, continúa acogiendo festejos taurinos de cualquier categoría a pesar de no contar con ninguna empresa fija que los organice. También se celebran conciertos, así como otros eventos con motivo de las distintas fires del municipio como son exposiciones de ganado, entre otros.

Muro

La Monumental se encuentra construida sobre una antigua cantera. Catalogada como Bien de Interés Cultural y Patrimonio Histórico. Fue inaugurada en 1917. No celebra toros desde 2017, tras una corrida conmemorando el centenario del coso. La última inspección técnica llevada a cabo en junio del 2021 instaba a sustituir las tablas que conforman el ruedo, deterioradas por el inexorable paso del tiempo. El Ayuntamiento, propietario del recinto, ha dado un paso adelante y actualmente se está llevando a cabo dicha reforma además de otras mejoras en distintas dependencias como son las taquillas, oficinas, bar y la segunda planta del torreón. Todo hace indicar que los toros volverán a Muro este próximo Sant Joan de la mano del joven empresario Enrique Luján. Suena con fuerza la posibilidad de que uno de los espadas integrantes del cartel sea El Cordobés que lleva a cabo su temporada como despedida de los ruedos.

Palma

El Coliseo Balear, catalogado como Patrimonio Histórico, fue inaugurado en 1929. Su propietario es Pedro Balañá. Si bien lo que es el estado de las tablas que conforman el ruedo, así como las de las barreras de los tendidos se encuentran en perfecto estado tras haber sido sustituidas por completo recientemente, el inmueble presenta evidentes signos de desatención y descuido que hacen mella en ciertas dependencias y espacios. Además, los dos pisos de las andanadas están inhabilitados y prohibido su uso. Hace años que los técnicos municipales cerraron su acceso por riesgo de derrumbe a causa de la aluminosis diagnosticada. Hace tan solo un mes se ejecutó la expropiación de los seis mil doscientos metros cuadrados del solar que da acceso al patio de cuadrillas y corrales que, en diciembre de 2021, costó a las arcas públicas más de cuatro millones y medio de euros su expropiación. Un solar que cuenta con un proyecto de zona verde y aparcamientos subterráneos. Según fuentes próximas a la empresa, Funciones Taurinas, que regenta el coso desde hace más de dos décadas, este año se celebrarán dos corridas. Aunque aún no son oficiales, con toda probabilidad, en julio, Sebastián Castella, Manzanares y Roca Rey podrían conformar uno de los carteles con toros de Juan Pedro Domecq. Mientras que la segunda combinación de toreros, en agosto, estaría compuesta por El Juli, El Fandi y Alejandro Talavante, con toros aún por designar. Además, se están llevando a cabo negociaciones entre la propiedad y Hello Music Productions para que el 16 de junio Omar Montes actúe en concierto. También son probables las actuaciones de Rosalía o Alejandro Sanz, entre otros, de la mano de ProVenue, promotores de conciertos del Wizink Center de Madrid tras haber firmado por la concesión del Coliseo Balear para los próximos dos años.