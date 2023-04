Estallido primaveral de ‘fires’ en los municipios de Mallorca

La primavera eclosiona no sólo a nivel de paisaje y alergias varias. En esta época del año, el calendario de eventos aparece repleto de fires y muestras de todo tipo, que configuran unos fines de semana de lo más sociales en la part forana, aprovechando, además, el tirón que siempre da un tiempo espléndido.

Una de las citas del día tuvo lugar en el Port d’Alcúdia, con el acto central de la XVII Fira Nàutica i Mostra Gastronòmica de la Sípia, que consiguió reunir a más de 20.000 personas, según datos proporcionados por la Policía Local.

La muestra gastronómica contó con la participación de 43 restaurantes que han ofrecido la mejor selección de sus platos elaborados con sepia, así como una gran variedad de propuestas culinarias. Además, los visitantes pudieron disfrutar de numerosas exposiciones, música en directo y actividades relacionadas con el mar, entre otros.

En el Ponent, Calvià mostró su lado más rural con la celebración de la Fira d’Oví i Caprí. La muestra de animales reunió a 63 corrales de 26 explotaciones ganaderas diferentes, con un total de 170 animales. Una oferta que se complementó con la artesanal, gastronómica y asociativa.

Un evento no tan tradicional tuvo lugar en Selva, que disfrutó de su Frikiday, celebrado en la plaza Mayor y en el patio de Ca Ses Blaies. Hubo una gran afluencia de público, que pudo disfrutar de la presencia de los superhéroes y superheroínas, de la ciencia ficción, talleres gratuitos para todas las edades, un pasaje del terror tematizado con la popular serie The Last Of Us, videojuegos, juegos retro de arcade, tiendas temáticas, torneos y concursos, siempre dentro del contexto del mundo friki.

Otros de los eventos más concurridos del día tuvieron lugar en Muro, que celebró su Fira de Sant Francesc, y en el Puig de Santa Magdalena, en Inca, que acogió el tradicional pancaritat que pone el punto y final a los festejos de la Semana Santa.

Miles de personas visitan la Fira de Sant Francesc de Muro, que llena de color, buen ambiente y tenderetes las principales calles del pueblo.