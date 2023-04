El Frikiday Selva celebrado en la plaza Mayor y en el patio de Ca Ses Blaies ha recibido una gran afluencia de público, que ha podido disfrutar de la presencia de los superhéroes y superheroínas de la ciencia ficción, talleres gratuitos para todas las edades, un pasaje del terror tematizado con la popular serie "The Last Of Us", videojuegos, juegos retro de arcade, tiendas temáticas, torneos y concursos, siempre dentro del contexto del mundo friki.

5 Los talleres y actividades son gratuitos y durante el día se realizan rifas con las que se recauda fondos para dar a ADDA (Asociación de Ayuda al Acompañante del Enfermo de las Islas Baleares). Joan Rotger, alcalde de Selva, ha manifestado: "Estamos muy orgullosos de acoger por tercer año este evento en Selva. Este evento es una oportunidad única para que los aficionados de la cultura friki puedan reunirse y compartir sus aficiones en un ambiente agradable y divertido. Una feria como ésta nos ayuda a promocionar y dinamizar el pueblo y su tejido empresarial. Además, el FrikiDay se ha convertido en una cita obligada en nuestro pueblo, y esperamos que siga siendo así en los próximos años. Quiero agradecer a todos los organizadores y voluntarios que hacen posible ese día tan especial”.