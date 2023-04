Pau Reynés: Periodista, filantrop i compromès

Encara que no coneguis de res a en Pau Reynés, tot d’una sabràs d’on és. Primer, per la seva pronúncia inconfusible de la è oberta; i perquè a les quatre paraules t’anomenarà «Lloseta», tot cofoi i xalest. El poble del Raiguer és el seu univers particular, estimat fins a la veneració.

Exemple clar de la bonhomia, en Pau duu tota la vida dedicat al seu poble amb una entrega apassionada, però també rigurosa. Fa dècades que els seus articles en aquest diari i la revista del poble repassen el dia a dia dels llosetins, sempre amb un esperit constructiu. Culte, educat i demòcrata a carta cabal, aquest cronista excepcional és també un filantrop que cedeix el seu casal davant el teatre per usos culturals i dels joves. I és, malgrat el seu tarannà pausat i gens polemista, un home amb un compromís cívic inqüestionable. Molt bé per Lloseta, que ara li ha sabut reconèixer.