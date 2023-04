Denuncian la pasividad municipal ante el ruido de un restaurante en Sóller

El abogado Pedro Horrach ha presentado un escrito ante el ayuntamiento de Sóller, acusándole de pasividad y de no actuar ante la situación que sufren sus clientes, que se quejan del ruido que genera la actividad de un restaurante y que no les deja vivir. De hecho, estos vecinos, que están dispuestos a acudir a los tribunales a través de una querella criminal si no se resuelve esta situación, han enfermado, según acreditan a través de los informes médicos. Y, además, temen que la enfermedad nerviosa que padecen empeore cuando comience la temporada alta y el restaurante inicie de nuevo su actividad habitual.

Los clientes que han contratado a Pedro Horrach, junto al también abogado David Salvá, residen en la calle sa Mar, en Sóller. Su casa, una planta baja, se encuentra a escasos quince metros de distancia de un restaurante, que empezó su actividad en el mes de junio del año pasado. Los denunciantes no saben si el restaurante cuenta con todos los permisos necesarios para desarrollar esta actividad de restauración, pero lo que tienen claro es que no cumple con las medidas de insonorización y de aislamiento acústico para adaptarse a los niveles de ruido, que prevé la ordenanza municipal de Sóller. Sóller renuncia a tener una marca propia para las naranjas del valle Desde que el restaurante abrió sus puertas y hasta la fecha, esta pareja ha presentado hasta 23 denuncias en el Ayuntamiento, pero han sido insuficientes para resolver el problema. Es más, la Policía Local de Sóller hizo un informe, negando el exceso de ruido, pero lo hizo sin utilizar ningún tipo de aparato de sonometría autorizado, por lo que entienden los denunciantes que esta valoración es del todo errónea. Ruido En esta denuncia que ha llegado al Ayuntamiento se señala que el restaurante, mientras desarrolla su actividad, mantiene las puertas y las ventanas abiertas. Por lo tanto, el ruido que genera se traslada a los vecinos que viven la misma calle. Debido a que sobre todo el negocio abre en horario nocturno y se mantiene abierto hasta primeras horas de la madrugada, los residentes de esta calle aseguran que el estruendo es insoportable y les impide dormir. Y esta falta de descanso les ha provocado esta enfermedad, que les obliga a medicarse. Horrach recuerda que sus clientes han suplicado al ayuntamiento de Sóller que realice una medición de sonometría, con los aparatos técnicos adecuados, pero no les consta que se hay realizado, de tal manera que el Consistorio no ha podido comprobar si se están respetando los niveles de ruido que marca la normativa municipal. Turismo en Mallorca: Nutella se inspira en Sóller para sus icónicos tarros de edición limitada También denuncian que el negocio no respeta los espacio autorizados para colocar la terraza exterior. El abogado se muestra muy duro en su escrito con la actitud que ha mantenido el Ayuntamiento ante esta situación que vienen sufriendo estos residentes de Sóller, acusando al Consistorio de desarrollar un «silencio cómplice» que beneficia al titular del negocio. Y es que el exfiscal tiene muy claro que esta situación podría ser constitutiva de algún delito, por lo que si la administración municipal no aplica una solución inmediata, trasladará el caso a los juzgados a través de una querella criminal. Los denunciantes exigen los expedientes del negocio Los denunciantes quieren conocer cuál es la situación administrativa de este negocio de restauración, ya que desconocen si funciona con todos los permisos en regla. Por ello, en la denuncia que ha presentado Pedro Horrach exige al ayuntamiento de Sóller que le aporte todas las copias sobre los expedientes municipales que hagan referencia a este local abierto al público. Los afectados creen que no es justo que un negocio pueda privar del derecho a la tranquilidad que tiene todo ciudadano.