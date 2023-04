Reforma del Club Náutico de s'Estanyol: vagas conclusiones de obviedades

Pilatos no lo hubiera mejorado. Algunos de los dictámenes técnicos emitidos en los últimos tiempos por la administración insular, especialmente los vinculados con el medio natural, son una verdadera escabullida por la tangente. Pueden inducir por igual a la desesperación y al sarcasmo. Veamos el último ejemplo.

La ambiciosa ampliación de la explanada sur del Club Náutico de s’Estanyol obtiene el informe favorable de la dirección general de Pesca y de la comisión insular del Medio Ambiente, pero con una serie de condicionantes por parte de este último departamento que llaman la atención por su contenido y por haber sido puestos negro sobre blanco. Entre otras obviedades, dice Medio Ambiente que la transformación portuaria deberá estar sujeta al placet del departamento insular de Territorio y aún advirtiendo del impacto visual que supondrá y de que parte de la zona afectada goza de distintos grados de protección medioambiental, descarta cualquier uso que no esté relacionado «con el buen funcionamiento de la actividad portuaria». Parece obvio, de sentido común. ¿Acaso la función adecuada y mejorada no es la finalidad última de toda obra, especialmente pública. La misión de los especialistas, de los técnicos en la materia, debe ser precisamente la de evaluar si se cumplen o podrán cumplir los usos adecuados teniendo en cuenta la ubicación y el entorno natural afectado. Por eso también choca un tanto que Medio Ambiente puede dar luz verde sin que Territorio haya abierto la boca. Importa la visión y la interpretación de conjunto en vez de las pequeñas visiones departamentales que pueden llegar a ser contradictorias. La suma, o la nota media, no es válida en este caso.