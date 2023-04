Lletra menuda: El hotel hecho pedazos para pisotear

Contados vecinos de Pollença habrán tenido ocasión, si es que lo ha hecho alguno, de hospedarse en un hotel Formentor envuelto en una aureola de glamour y reservado de forma preferente a celebridades. Sin embargo, ahora podrán pasearse cómodamente sobre él, hecho añicos, eso sí, en los solares municipales de Can Febus y La Vinyeta. Es el regalo de una transformación integral del establecimiento, maquillada como reconversión, y que el Ayuntamiento, siempre complaciente en cuestiones del hotel Formentor, ha sabido gestionar. No son escombros, viene a ser tierra y material pétreo de cierta calidad, dicen las fuentes municipales, porque, claro, un establecimiento de estas condiciones no estaba construido con cualquier cosa. Por supuesto, el trasvase a pedazos, desde el paraje natural al subsuelo pollencí está autorizado por Medio Ambiente. Si acaso, ha dicho, hagan el favor de replantar los arbustos y matorrales que no han podido crecer en el lugar que albergaba el vertedero furtivo descubierto por los agentes medioambientales. ¡Ay! pero ya se sabe, toda obra tiene su coste y molestias. Usted tendrá serias dificultades este verano para transitar por la restringida y saturada carretera de Formentor porque transcurre por un espacio natural altamente sensible y que, en buena lógica, debe preservarse. Sí podrán hacerlo en cambio la media docena de camiones que deben transportar las casi 75.000 toneladas del puzle irrecuperable del hotel derruido. Son más de 1.700 viajes capaces de entablar familiaridad entre vehículos, paisaje y residente. Dado que los números entre capacidad de los solares y material a depositar no cuadran, después habrá que ver el destino del sobrante.