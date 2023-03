Piden más buses para Sóller ante la falta de vivienda para los trabajadores turísticos

El problema de la vivienda en Sóller ha dado un paso más en su agravamiento. Ya no es solo un problema de los jóvenes que se quieren emancipar o de familias que no pueden acceder a un alquiler apto para sus economías y que no les queda otra que atravesar el túnel para buscar morada en otros municipios donde los precios son más asequibles que los estratosféricos que se manejan en el valle.

La situación de falta de vivienda y que la poca que hay sea apta para bolsillos más modestos ya afecta al mundo laboral. Tanto es así que hoteleros de Sóller se han visto en la necesidad de dar alojamiento a sus trabajadores para asegurar tener plantilla para hacer frente a la temporada turística que, en el valle, arrancó a finales de enero. Vivienda en Mallorca: Manifestación en Palma este miércoles por la subida de las hipotecas Esta medida, adoptada por algunos empresarios del sector se ha visto superada por la realidad, ya que en Sóller sigue faltando gente para cubrir los puestos de trabajo que genera la industria turística que se ha convertido en el motor que mueve la economía en Sóller y los municipios aledaños. Las patronales de los hoteleros y la restauración se han visto en la necesidad de tocar la puerta al Govern para buscar ayuda que sirva para dar una alternativa a sus trabajadores. La puerta que han tocado es la de la conselleria de Movilidad del Govern balear, la que gestiona el servicio de transporte público por carretera. Tal y como explicó la hotelera Llum Castañer, estos días se han dirigido al director general de Movilidad del Govern, el también solleric Jaume Mateu, para pedirle que amplíe los horarios del servicio de bus de línea hasta la medianoche. Se trata de una medida que en el verano pasado ya se puso en práctica de forma experimental y cuyo objetivo era dar una salida a los jóvenes que, especialmente los fines de semana, se desplazan hasta la capital balear en busca de ocio ante la falta de oferta que hay en Sóller. Residir en otros municipios En esta ocasión, la demanda de restauradores y hoteleros va en otro sentido. Castañer explicó que la falta de vivienda hace que muchos de los trabajadores del sector se vean obligados a residir en otros municipios, algo que supone tenerse que desplazar hasta Sóller para incorporarse a sus puestos de trabajo. Los altos costes de los carburantes hace que para un trabajador le sea poco rentable desplazarse en coche a diario a Sóller para faenar. La alternativa es el transporte público. Pero el problema está en aquellos trabajadores del turno de noche, que cuando terminan su jornada laboral se encuentran que no tienen medios para desplazarse hasta su domicilio. Por eso, hoteleros y restauradores han pedido al Govern que este año vuelva a ampliar los horarios del bus hasta la medianoche y que, además, lo haga en estas fechas para que los trabajadores del sector tengan medios para desplazarse desde su lugar de residencia hasta Sóller. Con esta medida, hoteleros y restauradores del valle quieren garantizar a sus empleados una alternativa de transporte ante la imposibilidad de muchos de ellos de poder acceder a una vivienda cerca de Sóller.