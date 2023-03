Qui eren les cinc milicianes, sanitàries de Creu Roja

Ahir dimecres, el Govern Balear feia pública la troballa a Son Coletes de Manacor d’una vintena de cossos de represaliats i un apunt important: entre els cossos hi ha, almenys, tres dones, potser quatre. De seguida es varen desfermar les especulacions en torn a cinc dones que varen desaparèixer el 5 de setembre de 1936 a Manacor; cinc milicianes que exercien d’infermeres al front de Llevant: Teresa Bellera, Daria i Mercè Buxadé, Maria García i l’autora anònima d’un diari.

El diari personal i íntim, (curiosament de l’única de les cinc que resta per identificar), ens permet reconstruir l’aventura del grup a Mallorca. El diari es complementa amb unes cartes que enviaren als seus pares les germanes Buxadé i una fotografia (d’autor desconegut), de les cinc milicianes, presoneres dins el pati de l’Escola Graduada de Manacor, amb el braçalet de Creu Roja.

Havien arribat a Mallorca dia 18 d’agost com a milicianes; els primers dies varen ser destinades a feines «domèstiques», com cuinar per a malalts; ben aviat demanaren per servir com infermeres. Dia 27 d’agost: …Nosotras hemos pedido para enfermeras e iremos destinadas a un hospital de sangre (sa Torre Nova)… estamos esperando para partir hacia dicho hospital…. Dia 28: …A mí me encargaron que cuidara de los enfermos, en total 13… Les cartes de les germanes Buxadé als seus pares de Barcelona van en la mateixa direcció: ...Nosotras por ahora seguimos bien y estamos en el hospital como enfermeras…

Quan el dia 3 de setembre el govern de Madrid obligà Bayo a reembarcar, les seves tropes (i hospitals de campanya) estaven escampades en un front de 14 km d’ample per 7 de fondària a la zona de Llevant. Les tropes reberen l’avís de reembarcar i de nit tothom comparegué a sa Coma, centre del comandament republicà. Precisem: gairebé tothom. Segons fonts nacionals, unes 220 persones quedaren a terra sense haver rebut l’avís. Entre aquestes hi havia les cinc voluntàries de Creu Roja, que foren capturades al paller de les cases de sa Coma, passejades per Son Cervera i interrogades, exposades al públic, vexades i, segons testimonis, violades a Manacor. Segons un dels metges, les practicaren proves ginecològiques (?). L’endemà les assassinaren. No se sap el lloc exacte; sembla que varen ser enterrades a Son Coletes, com 15 de les 17 dones desaparegudes a Mallorca.

Moments abans de ser capturades, la miliciana/infermera anònima escriu. ¡Qué momentos más inenarrables de peligro! ¡Qué emoción ante el momento enorme de peligro sin arreglo posible! Yo he cogido nuestra bandera, pues no quiero quede abandonada y debe ir con nosotros hasta el último momento. Els testimonis escrits que acrediten la seva condició de sanitàries en el moment de la seva mort es compten per dotzenes. Malgrat això, es va escampar la falòrnia que no eren infermeres, sinó «dones dedicades a satisfer la tropa». Potser d’aquesta manera el crim resultava més digerible.