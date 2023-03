El colegio público Joan Mas i Verd de Montuïri ha elaborado un audiovisual para promocionar la donación de sangre, un documento en el que han participado los alumnos de todos los cursos del centro educativo. El centro inició en el mes de enero una campaña para potenciar la donación en la que «la música, la canción y el baile nos lo permiten». Con el fin de que tuviera mayor difusión solicitaron la colaboración al cantante mallorquín Tomeu Penya y adaptaron su popular ‘Illes dins un riu’.

El profesorado enseñó la canción y la coreografía a los alumnos, quienes llevaron a cabo una actuación en el patio del colegio y que figura en el montaje audiovisual que acaba de aparecer.

El documento puede ser visualizado en la siguiente dirección de internet: https://youtu.be/pX2LzTAiV2g.

Este hecho ha coincidido con la donación que durante este pasado jueves 16 de marzo se efectuó desde las diez de la mañana hasta las ocho de la noche en la escuela. Los donantes recibieron un regalo confeccionado por los mismos alumnos que, además, repartieron carteles informativos en la localidad y realizaron encuestas e invitaciones.

Alumnos y profesores han adaptado la popular versión que Tomeu Penya realizó de la canción Islands in the Stream, escrita en 1983 por Bee Gees, con una letra en la que animan a la población a donar sangre para ser solidarios con quienes más la necesitan. El estribillo reza: «Dóna part de tu, et farà molt gran, regala salut i fes-te donant, no li tinguis por, no estàs tot sol, entre tots farem pinya ah ah, ajudar i donar vida ah ah».