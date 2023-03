La presencia desde el pasado lunes de un barco de la compañía Red Eléctrica en aguas del municipio de Alcúdia ha causado la alarma entre los vecinos preocupados por la incidencia en este municipio del futuro segundo cable eléctrico entre la península y Mallorca. A pesar de las sospechas vecinales, la empresa eléctrica asegura que la embarcación especializada Artabro se encarga de realizar los estudios de detalle geofísicos y geotécnicos del fondo marino para el refuerzo de la conexión entre Mallorca y Menorca, que esté recogido en la parte no vinculante de la planificación energética 2021-2026.

Red Eléctrica explica que las pruebas que realiza el barco no están relacionadas en ningún caso con el proyecto de segundo cable entre la península y Alcúdia, del cual insiste que todavía no tiene un trazado definido.

No obstante, los residentes en el municipio del Nord no acaban de fiarse y estos días no pierden detalle de los movimientos del barco de Red Eléctrica a lo largo de la bahía de Pollença y sus aproximaciones a s’Illot de la Victòria. Cabe recordar que tanto los vecinos como el ayuntamiento de Alcúdia se oponen frontalmente a la entrada del cable por esta bahía porque consideran que el trazado afectará de lleno a las zonas residenciales en su camino hasta la central térmica de Es Murterar.

Fuentes de la plataforma vecinal contraria al segundo cable destacan que es significativo que el barco sólo sondee el fondo marino de la bahía de Pollença y no el de la bahía de Alcúdia, lo que podría ofrecer pistas sobre la futura entrada de la infraestructura eléctrica al municipio ‘alcudienc’. «Es una vergüenza más de nuestros políticos, que dicen que no hay trazado definitivo y que hay que esperar, pero está claro que el trazado ya está decidido por la bahía de Pollença y nos están engañando a todos; no tienen vergüenza, nadie se opondrá a Red Eléctrica ni van a interceder por nosotros ante el consejo de Ministros», lamentaron.

Por otra parte, la plataforma ha sido convocada a una reunión, mañana jueves, con la consellera de Presidencia del Govern, Mercedes Garrido.