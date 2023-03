Luisa Jiménez, exportavoz 'popular' de Calvià: «Fundamos otro partido, porque el PP no contaba con nosotros"

¿Por qué decide dar este paso ahora y no cuando dimitió como portavoz del PP al enterarse de que habían designado como candidato a Juan Antonio Amengual?

Es innegable que tengo vocación política. Me gusta estar cerca de la gente, ayudar. Mi partido es el PP. Después de esos acontecimientos, decidí dar una oportunidad al nuevo candidato para ver si contaba conmigo. Pero nunca me ha ofrecido el número dos, como va diciendo. Me ofreció el 5 ó el 6, a pesar de todo el trabajo que hemos hecho en estos cuatro años. Comprobé que el PP no contaba con nosotros.

Pero usted siempre ha dicho que no se iría a otro partido.

Nunca me iría a Vox o a otro partido. Mi corazón está en el PP, pero cuando ves que la gente en tu municipio te dice que se han quedado huérfanos de voto y te animan para formar otro partido... Hemos esperado hasta el final para ver si contaban con nosotros, pero no ha sido así.

En las últimas semanas, daba la sensación de que había habido un acercamiento entre el nuevo candidato y usted. Comparecieron juntos en una rueda de prensa y usted defendió una moción en el pleno, pese a haber renunciado como portavoz. ¿Qué ha pasado?

Tuvimos una reunión. Le dije que quería probar de recuperar la motivación que había perdido con todo lo que estaba pasando. Pasado este tiempo, no he recuperado la motivación con su proyecto. Llevé mociones, porque era mi responsabilidad. Llegado el momento, tenemos otra reunión y nos dice que no vamos a estar en puestos de salida. Que Antonio Alarcón iría de dinamizador. Y que con Silvia Cuadrillero no contaba en listas.