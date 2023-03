El programa Emblemàtics Balears cuenta con un miembro adherido más: el municipio de Felanitx, que se ha sumado al proyecto con un total de doce comercios. Este martes, el secretario autonómico de Memoria Democrática y Sectores Productivos, Jesús Jurado, y el alcalde de Felanitx, Jaume Monserrat, han entregado a los comerciantes las placas que los distinguen como parte de Emblemàtics Balears. Este acto también ha contado con la presencia del director general de Comercio, Miquel Piñol; la directora gerente del Instituto de Innovación Empresarial de las Illes Balears (IDI), Mariona Luis, y el regidor de Comercio, Rafel Rubio.

El proyecto Emblemàtics Baleares, impulsado por la Vicepresidencia y Consejería de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática, a través de la Dirección General de Comercio y del Instituto de Innovación Empresarial de las Illes Balears (IDI), nace de la necesidad de proteger la actividad comercial de proximidad y, más específicamente, la de los establecimientos con más tradición de los municipios. Uno de los objetivos de este proyecto es dar a conocer la singularidad de cada municipio a través de sus establecimientos emblemáticos.

Los comercios de Felanitx que han recibido el distintivo de Emblemáticos son los siguientes: Armeria Fiol (armería y ferretería), con historia; Can Berga (ropa y complementos), con historia; Can Ramis (vinos), emblemático; Cerámicas Felanitx (cerámica y decoración), arraigado con historia; Ceràmiques Mallorca (cerámica y decoración), emblemático; Forn de Can Vica (panadería y pastelería), arraigado con historia; Fotografia Bennàssar (fotografía), emblemático; Joieria Coral (joyería y relojería), arraigado; Jugueteria Can Pila (juguetes), con patrimonio; Merceria Ca na Tonda (mercería y complementos), arraigado con historia; Pastisseria Cas Francès (panadería y pastelería), arraigado; y Teixits Pomar (tejidos, ropa y complementos), con historia.

Son los ayuntamientos quienes identifican los comercios del municipio que cumplen los requisitos para ser emblemáticos, de acuerdo con un manual del IDI que establece las diferentes categorías. Así, un comercio puede ser catalogado como arraigado (con un producto u oficio singular), con historia (con más de 75 años de vida o excepcionalmente a partir de los 50 años) y con patrimonio (con elementos patrimoniales interiores y exteriores destacados, así como con valor inmaterial). Además, los establecimientos que cumplan estas tres categorías serán denominados emblemáticos. Actualmente, hay 23 municipios de Balears con un total de 263 comercios catalogados.