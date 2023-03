El gran Casal de Can Massanet, situado en la que fue zona noble de Manacor en plena plaza Constitució, ha sido adquirido por un inversor alemán que ahora lo rehabilitará para hacer pisos de alto nivel. Aunque por el momento no han trascendido los detalles económicos exactos de la operación, que se ha ido gestando en los últimos meses y que se concretó hace dos semanas cuando todo quedó firmado, la vivienda se ofrecía en un portal inmobiliario por 600.000 euros. Se termina así la posibilidad de que Can Massanet pueda convertirse en hotel urbano, tal y como estaba previsto hace unos años siguiendo un proyecto que el arquitecto Llorenç Brunet.

Otra oportunidad perdida por el ayuntamiento de Manacor para adquirir un trozo de la historia local y reformar el aspecto de un barrio en decadencia. "Hacía un tiempo que el casal estaba en el mercado y el ayuntamiento lo sabía. Supongo que hay otras preferencias y también hay que entenderlo", explica el periodista Antoni Ferrer, a su vez propietario de Can Massanet hasta hace apenas dos semanas. El Casal de Can Massanet tal y como lo vemos hoy, data de la segunda parte del siglo XIX y fue residencia del tenor Àngel Massanet (1864-1908) y el escritor, historiador y periodista Rafel Ferrer Massanet (1929-2006). Fue, además, oficina, redacción y talleres de la revista Perlas y Cuevas, complementado con uno de los archivos más importantes de la historia de Manacor, que en 2019 fue cedido por un período de 25 años al consistorio manacorí para su cuidado, catalogación y digitalización. El Manacor señorial En el corazón del casco antiguo de la ciudad, justo enfrente de la plaza Constitució, se encuentra el casal de Can Massanet, uno de los inmuebles más representativos del Manacor señorial de finales del siglo XIX . Construido en un solar de casi 700 metros, y distribuido en sótano, semisótano, planta baja, primera planta, segunda planta y ático (en total casi dos mil metros construidos), destaca arquitectónicamente por su número de ventanas (cuatro por planta) y el balcón central del primer piso. La fachada forma parte estilísticamente de la herencia cercana al programa historicista de influencia neogriega del que Manacor tiene algunas manifestaciones. A finales del siglo XIX se llevaron a cabo una serie de reformas dirigidas por Barceló Ruggaldier, que conformaron y rediseñaron el estado actual de la fachada. En cambio en la bodega aparece una fecha: 1789 y el nombre del albañil que hizo la obra: Joan Font. En el ático se conservan grafitis de principios del siglo XX. "Por la información que tengo, la familia alemana que lo ha adquirido quiere reformarlo como vivienda propia y el resto pisos según un proyecto arquitectónico que ya está en marcha. Hace unos años pudo ser un hotel urbano, pero la moratoria de nuevas plazas turísticas frustró la operación", recuerda Ferrer. Historia ilustre Además del interés arquitectónico del edificio, cuya fachada está protegida, Can Massanet tiene su propia historia ilustre, ya que fue casa de Bartolomé Massanet, más conocido como el tenor Massanet o el Àngel Massanet, un tenor que actuó en los mejores teatros del mundo y que con motivo del centenario de su muerte, en el 2008, se editó su biografía, que ahora ha sido reeditada, escrita por Margalida Álvarez-Ossorio, partiendo de la base de un trabajo inédito de Rafael Ferrer Massanet escrito 50 años antes. El tenor Massanet tiene calle en Manacor y en el edificio se conservan motivos ornamentales de su estancia. También fue residencia del escritor, historiador y periodista Rafael Ferrer Massanet (1929-2006) descendiente directo del tenor y también con calle en Manacor. Ferrer Massanet es autor de más de medio centenar de libros tanto de narrativa como de investigación histórica, además de miles de trabajos periodísticos de todo género y condición. Fue cofundador de la revista Perlas y Cuevas en 1960, cabecera que dirigió hasta mediados de los 90. Parte de su obra será reeditada en estos próximos años en un ambicioso proyecto editorial.