Fent i Desfent | Los rescates de película que ha dejado la borrasca Juliette en Mallorca

Llámame bestia o lo que se te antoje, querida. No sé si calificar de imprudentes o de imbéciles a aquellos que hace unos días decidieron pasar unos días de relax en un refugio de montaña de la Serra habiendo una alerta roja, nada menos, por el peligro de importantes nevadas. ¿Y cuál ha sido la consecuencia? Gente aislada y lógicamente afrontar su rescate. Si dependiera de mí, te aseguro que se les quitaría las ganas de volver por la Serra porque todavía disfrutarían de su merecido aislamiento allí donde se hubieran metido de forma innecesaria. Como aquellos que pese a las advertencias decidieron pasar sus días de semana blanca escolar yendo de excursión por la Serra que sufrió su peor nevada en años. Hay mucha malcriadez suelta que, a mi modo de ver, solo se arregla metiendo la mano en el bolsillo a base de talonario de multas. Por no decirte de aquellos pijos palmesanos que se creen que la Serra es su jardincito para ir a sacar su perro, lógicamente suelto, sin tener en cuenta que a los márgenes de los caminos públicos están propiedades privadas y muchos rebaños de ovejas.

Querido, si sa curtor fos boira... Estoy contigo. No entiendo qué parte de estamos en alerta roja por nevadas no ha entendido la gente. Yo lo siento mucho por las familias que han quedado atrapadas pero es tener mal pes cap irse (con bebés incluso) a la Serra cuando uno sabe que vienen nevadas de las gordas. No será que no avisaran. No quiero escribir lo qué pasó por mi cabeza cuando vi el helicóptero aterrizar en pleno partido de fútbol en tu Sóller natal. ¡Mira que sois peliculeros! Nada, creo que a la próxima gran borrasca a lo mejor los políticos deberían plantearse aplicar la estrategia de invitar a todo el mundo a visitar la Serra a ver si así la ciudadanía no acude en masa porque está demostrado que caso, lo que es caso no les hacen a nuestros mandatarios. Por cierto, con tu tema de que la Serra es el jardincito de los palmesanos para pasear a sus perros debemos desvelar a nuestra audiencia otra coincidencia del tándem Ferri-Mora: los dos tenemos pánico a los perros.