Maria Antònia Sansó (Manacor, 1983) ya es oficialmente la candidata del PP de Manacor para optar a la alcaldía del Ajuntament de Manacor a las próximas elecciones municipales del 28 de mayo de este año. Después de que la Junta Ejecutiva de la formación manacorina la propusiera a la dirección del partido, esta ha dado por buena la decisión tomada de manera unánime. De hecho, anoche, la presidenta de la formación, Marga Prohens, visitó Manacor para escenificar de manera oficial el nombramiento de Sansó.

“En Manacor no podéis tener mejor candidata que Maria Antònia Sansó “, dijo Prohens al dirigirse a los asistentes. “Maria Antònia es capaz de sumar, y lo hace desde la generosidad”, destacó Prohens. Además, la presidenta del Partit Popular de les Illes Balears y candidata a la presidencia del Govern reiteró su compromiso con los manacorins y con su salud: “El segundo centro médico dejará de ser una promesa para ser una realidad”.

Asimismo, Prohens incidió en la necesidad de que los exámenes de conducir se puedan realizar en Manacor y recordó su propósito de eliminar el impuesto de sucesiones. Por su parte, Llorenç Galmés, presidente del PP de Mallorca y candidato al Consell de Mallorca en las próximas elecciones, también tuvo palabras para Maria Antònia Sansó y para el municipio de Manacor. “El mundo del trote sigue abandonado. Cómo todo, muchas promesas y pocos hechos. La carretera Felanitx – Manacor igual, Vía Portugal igual, el problema de aparcamiento en Cala Varques igual... Hay cuestiones urgentes que se tienen que atender ya”, insistió Galmés.

"Orgullosa y satisfecha"

Maria Antònia Sansó también se dirigió a los asistentes mostrando claramente la ilusión y las ganas con que encara este nuevo reto. “Puedo decir muy orgullosa y satisfecha que no soy la misma Maria Antònia Sansó de hace cuatro años. He crecido y he aprendido mucho. Hoy me siento más preparada que nunca y con muchas ganas. La oposición también es una gran escuela. Entre mi experiencia laboral y la experiencia política creo que he madurado y esto se refleja en la manera que tengo de entender y de hacer política”, dijo.

Sansó ha desarrollado su tarea profesional en el sector turístico y también de la obra pública en lugares de relevancia de empresas privadas. Actualmente trabaja a la administración pública. Es madre de dos niñas y cuenta con una diplomatura en Turismo y una licenciatura en Administración y Dirección de Empresas (ADE).