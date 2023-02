Joan Far ha anunciado ante militantes y simpatizantes del PSIB-PSOE que presenta su candidatura a la alcaldía de Santa Maria del Camí. Far concurrió como número dos en la lista municipal socialista en las elecciones de 2019. La secretaria general de la Federación Socialista de Mallorca, Catalina Cladera, ha mostrado su apoyo a Far en el anuncio de su candidatura.

Far ha agradecido a todos los miembros de la Agrupación Local la confianza que han depositado en él para presentar la candidatura. Además, ha comentado que contará con un proyecto y un equipo renovado que "trabajará para resolver las carencias que tiene actualmente Santa Maria". Por otra parte, Far ha destacado que se reunirá con diferentes entidades locales y vecinos para escuchar sus necesidades y demandas y preparar un proyecto conjunto. Por último, ha señalado algunos de los ejes principales de su proyecto, como "solucionar el problema del agua de Santa María o impulsar la movilidad sostenible para reducir el uso del coche dentro del pueblo". Diferentes miembros de la Comisión Ejecutiva de la Federación Socialista de Mallorca, han acompañado a Far en el anuncio de su candidatura: el secretario de Coordinación Territorial, Tolo Aguilar; el secretario de Ideas y Programas, Miquel Àngel Coll y el secretario de Dinamización de Agrupaciones Locales, Tomeu Bauzà.