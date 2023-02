Serra de Tramuntana: Una exposición de Coll Bardolet rinde homenaje a las 'collidores' de aceituna

Una mirada a través del arte de Josep Coll Bardolet a las collidores d’oliva. Con esta misión, llega a La Misericòrdia de Palma la exposición Collidores d’oliva. De la serra de Tramuntana als pinzells de Coll Bardolet, comisariada por el director de la Fundació Cultural Coll Bardolet, Jaume-Bernat Adrover. «La muestra es un claro homenaje a las collidores pero también a Coll Bardolet porque hace más de diez años que no se hace una exposición suya de una persistencia temática. Es verdad que se han realizado exposiciones genéricas pero de un tema concreto como el de las collidores no se ha hecho nunca», desvela.

«Coll Bardolet llega a la isla en los años 40 y en el momento en que se instala en Valldemossa en 1944 ya queda seducido por la Serra y empieza su interés por estas trabajadoras», recuerda el comisario. «La muestra es innovadora porque sí ha habido artistas que han pintado collidores pero no como Coll Bardolet que se interesó por ellas a lo largo de toda su carrera. Además, siguió con la temática cuando era mayor y cuando prácticamente no había collidores. No ha habido ningún artista en Mallorca que tuviera la fijación por estas trabajadoras», razona el director de la entidad cultural que remarca que «de manera consciente o no», el creador acabó convirtiéndolas en un símbolo de su obra, prueba de ello es su último cuadro datado de 2006, que dejó inacabado en su estudio de Valldemossa y que ahora se puede contemplar por primera vez en una exposición. De hecho, Adrover explica que la mayoría de obras que completan la muestra son de coleccionistas particulares, del Museo de Lluc y algunas de la fundación pero «la realidad es que son cuadros que mayoritariamente forman parte de colecciones privadas». Rompe con los tópicos Adrover tiene claro que la exposición «rompe con los tópicos de Coll Bardolet». El reto de la muestra es rendir homenaje a las collidores a través del arte porque «Coll Bardolet supo captar su esencia». «Hasta ahora hemos podido conocer el mundo de las collidores a través de testimonios orales, fotografías o documentos pero ahora, gracias a esta muestra, las podemos contemplar desde otra mirada», revela el comisario que admite que la muestra permite dar una imagen diferente a la que tiene todo el mundo de Coll Bardolet. «Rompe con el tópico de que solo pintaba payesas. Era un gran representador de los oficios. Tenía fijación por los trabajos y el paisaje de la Serra». La muestra, resume, «ofrece otra visión de la obra de Coll Bardolet». «El frío, la dureza del trabajo, los cestos donde depositaban las aceitunas o la ropa son elementos que el pintor retrató pero estas mujeres encontraban momentos para la fiesta. Gran aficionado a la música y al ball pagès, seguramente por este motivo sus cuadros de collidores presenta imágenes luminosas y llenas de colores vibrantes. Lo hace con una técnica más realista en su juventud, más intuitiva en su madurez y más abstracta en sus últimos años», describe Adrover, que concreta que el recorrido de la muestra está estructurado de forma temática y por estilos para dar más coherencia a la exposición que está acompañada de textos que son canciones que las collidores entonaban mientras trabajaban. La muestra, organizada por la Fundació Coll Bardolet, el Consell y el Consorci Serra de Tramuntana, se inaugurará este lunes a las 17.30 horas en la planta baja de La Misericòrdia. El acto contará con las actuaciones de Mary Lambourne y Parado de Valldemossa.