Malestar en Son Servera por el nuevo parque fotovoltaico que se está instalando en la finca de Ca S’Hereu situada a la salida de Son Servera, junto a la vía de servicios de la la variante que conduce a Cala Millor y Cala Bona. Y es que como explica el regidor serverí de Medio Ambiente Miquel Espases el impacto visual de esta instalación que ocupa tres hectáreas es enorme. “Hemos hecho un mapa con el impacto visual del parque y se divisará incluso desde la Punta de n’Amer”, lamenta. “No estamos en contra de la transición energética pero no era el sitio idóneo. “Son Servera está a un nivel más alta y ahora la ciudadanía desde sus casas en vez de ver terreno agrícola y ganadería diversa, verá placas solares”, critica y justifica el malestar que hay en el municipio.

Informe

La alcaldesa Natalia Troya también se ha mostrado contraria a la instalación: “Desde el ayuntamiento de Son Servera redactamos un informe técnico indicando que no era el lugar idóneo para hacer el parque fotovoltaico porque estamos entre dos núcleos, entre Son Servera y el núcleo turístico de Cala Millor. Era una zona rústica destinada a uso agrícola y ahora nos encontraremos con millares de placas fotovoltacias. Insisto. Hicimos nuestro informe. Lamentamos que nuestro informe que data de 2019 no se haya tenido en cuenta y que nuestras visitas a la conselleria de Medio Ambiente no hayan sido suficientes para demostrar que este parque fotovoltaico no era idóneo. Ahora nos encontramos con que tiene todos los permisos de la conselleria, que se instala en unos terrenos privados, por una empresa privada y desconocemos qué uso positivo tendrá para el municipio”, aseguró Troya.

Cabe recordar que este miércoles se iniciaron las obras para la construcción de un nuevo parque fotovoltaico en el municipio, que se ubicará en el polígono 2 parcela 1, en la finca de Ca S’Hereu. Se trata de la agrupación de dos parques fotovoltaicos, conocidos como Gea Sur que contará con 6.480 paneles solares que ocuparán un superficie de 15.682 metros cuadrados y Gea Norte que sumará 6.480 paneles solares que supondrán una superficie de 16.485 metros cuadrados.