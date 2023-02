Las máquinas excavadoras y el equipo de expertos formado por Aranzadi y Atics llevan quince días trabajando en el cementerio de Manacor que ha arrancado su tercera campaña, la más ambiciosa de todas ya que se intervendrá en 1.500 metros cuadrados. De momento, los primeros 300 metros cuadrados excavados en Son Coletes han sacado a la luz siete nuevas fosas que están a continuación de las localizadas en intervenciones anteriores. En estos momentos, los expertos están trabajando en la zona 7 del cementerio que corresponde al cruce de los dos pasillos y que es una de las zonas prioritarias para esta tercera intervención. Pese a que se han documentado distintas concentraciones de huesos en posición secundaria y algunos restos dispersos, el secretario autonómico de Memoria Democrática, Jesús Jurado, ha dejado claro que en esta campaña tienen puestas «muchas expectativas» pero también «mucha prudencia porque en las otras campañas encontramos fosas sin restos. Hasta que no se abran, no sabremos si contienen restos de víctimas de la represión pero tenemos todas las esperanzas». Así, Son Coletes ya suma 14 fosas localizadas.

Límite La intervención realizada hasta el momento ha permitido llegar a lo que se cree que sería el límite del antiguo cementerio de Son Coletes, a partir de lo que apuntan las evidencias documentadas como es la impronta del posible muro de cierre del recinto, la ausencia de entierros ordinarios, y el agujero de un árbol que habría estado situado en el exterior del muro. Este límite coincide además sobre plano con la hipótesis fundamentada en las fotografías aéreas de la zona de 1945. «Se han encontrado señales de dónde estaba el límite del cementerio antiguo, y a partir de esos momentos se encuentra terreno natural no modificado. Ahora se trata de ir abriendo más terrenos y áreas para ir documentando la existencia o no de la continuación de estas fosas y sobre todo, de continuar con el objetivo primordial de localizar la totalidad de víctimas de la represión franquista», ha señalado Jurado que ha visitado Son Coletes junto al vicepresidente del Govern, Juan Pedro Yllanes, y el alcalde de Manacor, Miquel Oliver. Te puede interesar: Mallorca Aurora Picornell y las 'Roges del Molinar' ya están con sus familiares También se han iniciado ya los trabajos de excavación con maquinaria de la zona ajardinada correspondiente a la zona 11, donde podría localizarse la continuación de las fosas ya documentadas en la zona 7. El objetivo es llegar a abrir toda la extensión del antiguo cementerio de Manacor, por ello, se prevé que los trabajos que prolonguen durante cuatro o cinco meses. 12