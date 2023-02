La asociación de usuarios y usuarias del tren ha expresado este martes sus «quejas» por lo que consideran una «falta de previsión» de la empresa Serveis Ferroviaris de Mallorca por no haber planificado servicios especiales nocturnos y diurnos durante el pasado fin de semana con motivo de la celebración de la Rua en diversos pueblos de la isla. La asociación "no entiende" el motivo por el que "un año más" no se habilitasen más frecuencias durante la noche y la madrugada del sábado al domingo, así como el domingo por la tarde, ya que "el servicio se vio desbordado por la masiva afluencia de personas que querían disfrutar de la festividad de la Rua".

La asociación denuncia que los servicios habituales del fin de semana y los últimos servicios del sábado «no fueron suficientes» y los trenes iban desbordados de pasajeros que «tuvieron muchas dificultades» para regresar tras la fiesta del Carnestoltes. Por ello, el colectivo de usuarios insta a SFM "más previsión y planificación en fechas señaladas" y a habilitar en la Rua del próximo año servicios especiales nocturnos el sábado por la noche, además de refuerzos del servicio diurno el domingo.