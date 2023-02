Las palabras inadecuadas

La confrontación política, en general, no se caracteriza por el uso de un lenguaje exquisito. Los choques dialécticos por esta causa son constantes y están a la orden del día. Los ejemplos serían incontables. En Sineu, años atrás, el trabajo de la Policía Local ha sido objeto de controversia y aspecto abonado para el choque político. Miquel Gelabert es hoy secretario general del STEI, pero antes fue regidor de Hacienda por Sineuers Independents. Publicó un artículo en el que cuestionaba la actitud de la Policía Local y la falta de control en sus cuadrantes. Pedro Álvarez, actual regidor de Cultura por el PP, le respondió con una carta pública en la que acusaba a Gelabert de haber pagado en negro a los agentes. El asunto desembocó en demanda judicial. La jueza resuelve condenando a Álvarez a abonar una multa de 3.000 euros por daños morales. No se discuten los hechos. Es más, se dan por ciertas las irregularidades, pero en su interpretación y valoración por parte del demandado se considera que se han traspasado los límites de la libertad de expresión para adentrarse en las lesiones al honor y la dignidad personal. Las palabras importan. La opinión libre y plural no puede ampararlo todo. Es cuestión de matices y precisiones. Hubo anomalías pero no está acreditado que se pagaran horas en negro. Se ha causado un «desprestigio personal, social y profesional». Se ha hecho con expresiones impertinentes o innecesarias dice la jueza. A las palabras no se las lleva el viento. El fallo de la sentencia, aparte de las afecciones personales, viene a ser una invitación a modular y precisar el lenguaje político. No será fácil en época de fervor electoral.