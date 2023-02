El juzgado de primera instancia número 5 de Inca ha condenado al actual regidor de Cultura, Fiestas, Gestión Administrativa, Turismo y Comunicación del ayuntamiento de Sineu, Pedro Álvarez Gelabert (PP), a pagar 3.000 euros más los intereses en concepto de daño moral al exregidor de Sineuers Independents y actual secretario general del sindicato STEI, Miquel Gelabert Genovart, al considerar que el primero cometió una intromisión ilegítima en el derecho al honor del segundo a raíz de la publicación de una carta el 12 de diciembre de 2018 en Diario de Mallorca y en un medio local en la que acusaba a Gelabert de haber pagado «en negro» a policías locales del municipio cuando era regidor de Hacienda del ayuntamiento ‘sineuer’ entre los años 1995 y 1999.

La publicación de Pedro Álvarez era una respuesta a un artículo de opinión sobre la «mala actitud de la Policía Local de Sineu» que días antes Gelabert había publicado en el mismo medio de comunicación para denunciar que «nadie controlaba los cuadrantes de los servicios ni de las horas extraordinarias» de los agentes durante la gestión del equipo de gobierno PP-UM de la pasada legislatura. La sentencia también condena a Pedro Álvarez a «restablecer la intromisión sufrida» mediante la publicación del fallo judicial en los mismos medios que difundieron su carta.

Una vez publicada la réplica firmada por Álvarez en diciembre en 2018, el actual secretario general del STEI presentó una demanda contra el regidor popular por «faltas acusaciones» y por considerar que había atentado contra su honor, causándole un «desprestigio personal, social y profesional».

La demanda fue aceptada y el juicio se celebró el 12 de septiembre de 2022 con la declaración de ambos políticos, así como exalcaldes de Sineu y agentes de la Policía Local.

El regidor demandado alegó que sus declaraciones estaban amparadas por la ‘exceptio veritatis’ , un concepto jurídico que limita el derecho al honor frente a la libertad de expresión, ya que considera que todo lo escrito sobre Gelabert «era verdad» y este «sabía que el ayuntamiento de Sineu hacía pagos con dinero que no ingresaba en las arcas municipales, llevando o bien una contabilidad paralela o bien ni siquiera llevándola».

El Ministerio Fiscal, por su parte, entiende que en la confrontación entre el derecho al honor y la libertad de expresión «debe prevalecer el derecho al honor».

La sentencia va en la misma línea y concluye que la publicación objeto de la demanda «es constitutiva de una intromisión en el honor» de Gelabert y considera que el regidor Álvarez «yerra» al confundir el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la libertad de información. La juez que firma la sentencia sostiene que este caso «se enmarca no en el ejercicio de un derecho a la información sino dentro de la libertad de expresión», por lo que «la veracidad material de las imputaciones es ajena a la discusión jurídica que nos ocupa».

«Prácticas irregulares»

A partir de las declaraciones de los testigos, la sentencia concluye que en la legislatura 1995-1999 «existían una serie de prácticas irregulares» en el Ayuntamiento tales como «pagar horas extras a los policías locales en efectivo sin aparecer reflejadas en las nóminas». Sin embargo, sostiene el fallo, «tales hechos no son objeto del presente procedimiento sino la publicación realizada por el demandado teniendo en cuenta este contexto».

Asimismo, añade que «las concretas circunstancias del caso, al margen de su veracidad o no, no excluyen que las expresiones vertidas por el demandado sean ofensivas para el demandante y resulten impertinentes e innecesarias para expresar una opinión». También considera que las expresiones de Álvarez «no pueden considerarse como un medio necesario y adecuado de libre expresión de ideas por parte del demandado sino que supuso un ejercicio desmesurado del derecho a la libertad de expresión, realizado con ánimo vejatorio». A pesar de admitir las citadas prácticas «irregulares» y que el demandante habría «consentido» estos hechos, la sentencia afirma que «no se ha acreditado que Gelabert pagara horas extras en negro a los policías locales», ya que él mismo declaró que «era depositario y firmaba los ingresos, pero no se encargaba de realizar pagos», lo que también confirmaron los agentes cuando declararon en el juicio.