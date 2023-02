Costes y daños del desencuentro

Pierde Lluc y eso, sobre todo, es responsabilidad de ambas partes en litigio, al margen del amparo legal que puedan tener. El juicio se da por inevitable dado que demandantes y demandados parecen haber renunciado, antes que agotado, su voluntad de diálogo. Sea cual sea el sentido del fallo, no será inocuo. Habrá un vencedor, pero los costes y cicatrices serán para el más integrador de los referentes religiosos de Mallorca en el que también se siente cómoda y acogida, por el entorno y el paisaje, la sociedad descreída y el turismo curioso. Es un castigo injusto para el santuario. La peor sentencia. Lluc atraviesa horas bajas por motivos propios y ajenos. Sufre las repercusiones del declive de la religiosidad y su débil estabilidad económica se ve zarandeada por la resaca de la pandemia. Necesita adecuarse a los tiempos actuales en lo personal y laboral. De no hacerlo, no podrá clarificar y transmitir el mensaje creíble que la sociedad le reclama. Una dirección incapaz de entenderse o solucionar las demandas de cinco trabajadores debe replantearse su función, razones aparte. Era impensable que el trasvase de la gestión entre Misioners dels Sagrats Cors y Obispado se saldara con un pleito doméstico que abofetea a todos los fieles. Demandas de acoso laboral, bajas médicas de descripción inquietante, acusaciones de irregularidad administrativa y hermetismo del equipo de gestión que no va más allá de la insinuación de privilegios inaguantables. Triste panorama. Es una lástima que ambas partes no asuman el dictamen popular según el cual vale más un mal acuerdo que un buen pleito. La foto de los Blauets y el obispo ante el Papa en el Vaticano no bastará para equilibrar la dañada imagen de Lluc.