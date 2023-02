El último gran reducto costero de Calvià sin urbanizar, en el litoral que discurre de El Toro hacia Portals Vells incluyendo terrenos como Can Vairet, Sementer de Son Flor y Rafaubeig, será parque natural, una figura normativa que redoblará su protección. El Govern ha empezado la tramitación del que será el octavo parque natural de Balears, el primero del municipio, que ocupa el equivalente a algo más del 6% del territorio de Calvià.

Una delegación política encabezada por la presidenta Francina Armengol, el conseller de Medio Ambiente, Miquel Mir, y el alcalde Alfonso Rodríguez Badal, visitó este miércoles el que se denominará Parc Natural de Ponent, que incluye asimismo la reserva marina de El Toro y las Malgrats que se unificó el año pasado.

“Comenzamos a tramitar el octavo parque natural de Balears con el convencimiento clave de que la protección ayuda a mantener nuestro patrimonio natural”, declaró Armengol, quien recordó que fue el Ayuntamiento el que solicitó en 2016 esta declaración de parque natural, petición que respaldaron representantes de la sociedad civil como Xavier Pastor o la Fundació Marilles.

Rodríguez Badal, por su parte, destacó la importancia del paso dado teniendo en cuenta lo que significa esta porción de terreno del municipio. El parque natural, apuntó, abarca 15 kilómetros de costa y un total de ocho kilómetros cuadrados, lo que representa “más del 6% del territorio de Calvià”. Agregó que esta figura de protección permitirá establecer también una “gestión de usos de esta zona para que la gente disfrute de este espacio que contiene muchos valores medioambientales y paisajísticos”.

Mir subrayó que Balears cuenta ya con 470.000 hectáreas protegidas, de las cuales “300.000 desde 2015”. En el caso del Parc Natural de Ponent, consideró que potenciará los “corredores biológicos”, sirviendo de “nódulo de conexión para la fauna y la avifauna”, y todo ello, añadió, al lado de la reserva marina de El Toro y las Malgrats.

¿Que pasa con Can Vairet y Rafaubeig?

Todo este espacio natural ya contaba con herramientas de protección, que se reforzaron en la revisión del plan general de Calvià. El regidor de Medio Ambiente, Rafel Sedano (Més per Calvià), un impulsor de la iniciativa municipal de parque natural que en 2016 se trasladó al Govern, señaló que en el caso de Can Vairet tiene la consideración de Área Rural de Interés Paisajístico (ARIP), una figura conservacionista que ahora se redoblará. En tiempos del alcalde Carlos Delgado, Can Vairet fue propuesto por el Ayuntamiento para albergar megaproyectos que no fructificaron en medio de una fuerte oposición vecinal y ecologista, con un papel activo de la plataforma SOS Can Vairet.

La otra incógnita que deja la declaración de parque natural es si facilitará el paso de senderistas por los terrenos militares de Rafaubeig. El Ejército utiliza ese espacio para maniobras periódicas. En teoría, no se puede pasar, pero, en la práctica, los excursionista suelen traspasar el recinto militar, si bien se exponen a que los inviten a salir si se cruzan con soldados.