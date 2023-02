Vecinos afectados por la construcción de un restaurante en un patio interior que limita con sus propiedades denuncian que el ayuntamiento de Selva habría obviado una serie de informes en el expediente administrativo que ha remitido al juzgado de Palma que tramita el caso. Cabe recordar que estos residentes presentaron en noviembre un recurso contencioso-administrativo contra el ayuntamiento de Selva por la desestimación, por silencio administrativo, de los recursos potestativos de reposición que habían registrado para reclamar la revocación de la licencia municipal del restaurante, que está en fase de obras. Los vecinos han reclamado en diversas ocasiones la apertura de un expediente de infracción urbanística contra el proyecto al considerar que no debería tener licencia.

Según denuncian, el Consistorio no habría incluido en la documentación remitida al juzgado el informe del arquitecto municipal del pasado 5 de diciembre que informa de forma desfavorable a la licencia de obras, un informe que días más tarde fue sustituido por otro dictamen del mismo arquitecto en el que ya no aparecen diferentes argumentos legales y técnicos que concluyen que las obras no estarían permitidas por la normativa porque el uso de establecimiento turístico de restauración no está permitido en el suelo urbano del municipio.

Tampoco se habrían incluido en el expediente enviado al juzgado una serie de escritos presentados por los vecinos. Además, aseguran que el índice del expediente electrónico ha sido confeccionado ‘ad hoc’ para su remisión al juzgado y no estaría autenticado por el secretario municipal.