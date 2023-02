Desde que te dedicas a picar horarios de Carnaval te noto de capa caída. Casi como nuestro Govern trendy&cool o la almendra mallorquina, que clama quien la compre por el exceso de producción. No te hablaré de Simarro porque esta semana nos anunció que pasa a mejor vida política, aunque sin revelarla. Ni tampoco del culebrón hotel Formentor que con una pequeña licencia de reforma los pillaron haciendo un hotel nuevo. Lo que interesa es la audiencia que la hemos descuidado estas semanas, cariño. Para que el lector lo entienda, lo de Rosa y un servidor es como un matrimonio mal avenido, una especie de Pimpinela a la mallorquina. Somos cotillas y chafarderos y no hay día que alguien no pase por nuestra trituradora. Esta semana tocó hablar de la audiencia de esta sección a la que debemos remontar. De los temas que han pasado me quedo con lo de las monjas mexicanas que han desembocado en Petra para cubrir el vacío que han dejado las de aquí. Parece que llegan nuevos tiempos para intentar revitalizar los conventos. No me parece mala idea para preservar estos templos de paz que son los conventos, antes de que se conviertan en nuevos hoteles. Mejor monjas que guiris.

Desfent | Menos mal que llegan las monjas

Querido, me notas de capa caída pero menos mal que siempre estás ahí para subirme la moral aunque sea comparando el tándem Ferri-Mora como dúo Pimpinela a la mallorquina. Como dicen en bon mallorquí, si nuestra audiencia quiere brou, pues le daremos tassa i mitja. Bons som! En otro orden de cosas, que Simarro pase a mejor vida política me preocupa bastante porque ya veo que me quedaré sin aparcamiento en Sóller, cosa que hará aumentar mi mala leche cuando acuda a verte porque buscar parking no es santo de mi devoción y sale la Belén que llevo dentro. Menos mal que llegan las monjas mexicanas a Petra que tendrán la misión de desarrollar trabajos pastorales por mi barrio. Respiro más tranquila. Evidentemente mi mente ha ido más allá al leer la noticia pero solo tú tendrás el privilegio de saber lo que realmente ha pasado por mi cabeza. En fin, la realidad es que la rectoría petrera está en obras para acoger a sus nuevas moradoras. Y ojo que se trata de un amplio edificio, con huerto incluido y un espacio cedido como polideportivo, que ocupa toda una manzana. Nada que no sé si meterme a monja. ¡Desde el Pla con amor!