El PP de Mallorca ha alertado este viernes por el mal estado de diferentes tramos de la carretera de Sóller a Fornalutx (MI-2121), asegurando que la vía "parece tercermundista", y ha urgido al Consell de Mallorca a intervenir "de manera inmediata" para resolver las deficiencias.

En concreto, el PP ha avisado de que la carretera "está destrozada, llena de agujeros, poniendo en riesgo la seguridad de los usuarios, especialmente de los ciclistas", según el portavoz 'popular' en el Consell, Llorenç Galmés.

"No puede ser que haga ocho años que tienen el proyecto hecho dentro de un cajón y todavía no hayan sacado a licitación las obras. Es una muestra más de su nefasta gestión en materia de movilidad", ha incidido Galmés, que ha visitado la carretera acompañado por el alcalde de Sóller, Carlos Simarro, y el candidato 'popular' para las próximas elecciones, Miquel Nadal.

Corre peligro

El portavoz del PP ha subrayado que "lo más grave de todo es que la gente que pasa corre peligro y puede haber una desgracia".

El conseller 'popular' ha abundado en la "irresponsabilidad" del Consell señalando que "las brigadas municipales, que no tienen competencia, han tenido que actuar de urgencia tapando los agujeros". "No sé cómo al PSOE no le cae la cara de vergüenza", ha apostillado.

En este contexto, Galmés ha avanzado que el PP presentará una moción para instar al Consell a asfaltar de manera "urgente" la carretera, comprometiéndose a ejecutar esta medida si gobierna tras las elecciones de mayo.