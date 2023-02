Las obras en la carretera de sa Calobra que tuvo que cerrarse al tráfico el martes por la caída del muro de contención empezarán a mediados de la próxima semana. El conseller insular de Movilidad e Infraestructuras, Iván Sevillano, ha explicado que los técnicos del departamento están trabajando desde el martes para analizar las actuaciones que se deben llevar a cabo en esta vía. Ha adelantado que “se decretará como obra de emergencia para acelerar el proceso pero primero se debe tener claro lo que se debe hacer, que es lo que ahora están estudiando los técnicos”. Así, el conseller ha confiado en poder empezar las obras a mediados de semana que viene.

En dichos trabajos, lo primero que primarán, ha determinado Sevillano, es la “seguridad” de la infraestructura. Por ello, ha asegurado que es pronto para determinar el tiempo de ejecución de los trabajos. Lo que sí está claro es que es “una obra importante”. “Se trata del desprendimiento de un antiguo muro de pedra en sec y se ha quitado la mitad de la carretera. El espacio de trabajo tampoco es el más idóneo, por ello, las obras se prolongarán durante meses pero intentaremos dejar abierto un carril para la circulación del tráfico pero esta opción no se podrá asegurar hasta que empiecen las obras”, ha argumentado el conseller.

Preocupación

Es verdad que el alcalde de Escorca, Toni Solivellas, expresó el martes su "preocupación" por este grave desprendimiento "justo cuando empezaban los preparativos de los negocios" para la próxima temporada turística. En este sentido, pidió una "solución rápida y segura" en el tramo afectado. En este punto, Sevillano ha sido tajante. La seguridad será lo primero. Así, pidió “tranquilidad”. “El Ayuntamiento pide acelerar el proceso, el Gremi de Margers nos pide otra cosa. Pido tranquilidad y dejar trabajar a los técnicos”, ha sentenciado Sevillano que sí ha podido asegurar que “queremos reconstruir el muro utilizando la misma técnica de pedra en sec, lo que no quiere decir que se hagan actuaciones de seguridad para dar consistencia a la carretera. Lo que no haremos es lo mismo que hace seis años que por prisas para tener terminada la carretera porque llegaba la temporada turística, se hizo una actuación con prisas y mal hecha”. Así, se apostará por una “obra segura que respete el patrimonio y la seguridad de la vía. No haremos como se hizo hace años una chapuza”.