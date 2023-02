Manela Campos: «Los mayores tenemos poder, debemos hacernos escuchar»

Manela Campos es la presidenta de la federación de asociaciones de personas mayores de Marratxí. Ha sido elegida presidenta del Consell de Persones Majors, un órgano de participación, consulta e información que facilitará que los mayores tengan un papel activo en las políticas públicas del Consell de Mallorca. En su declaración de intenciones se muestra tajante: «Demográficamente tenemos mucho poder y lo debemos utilizar. Nos debemos hacer escuchar. No se trata que nos lleven de excursión o nos paguen un hotel. Queremos que se tenga en cuenta nuestro segmento de población».

¿Qué supone ser presidenta del Consell de Persones Majors?

Es un reto porque hace 17 años que está creado pero nunca ha habido manera de ponerlo en marcha. Se me ha presentado esta ocasión, me lo pidieron y acepté. Tengo 63 años. Me jubilé antes pero ello no supone que no me encuentre lo suficientemente preparada y con ganas de ayudar a la gente, por ello, llegué a las asociaciones de personas mayores. Hace un año que estoy en ellas pero mi motivación es poder aportar.

¿Por qué 17 años para ponerlo en marcha?

Desconozco los motivos pero los puedo intuir. Las personas que lideran esta entidad, además de ser del sector, deben estar preparadas y tener ganas. Otro motivo puede que fuera que a los políticos no les interesaba tener este órgano consultivo. Ha sido una voluntad política porque sin voluntad política no había manera de salir adelante.

¿Cuál es la misión de este órgano consultivo?

Nosotros lo que queremos es desde nuestra experiencia, comunicarla a los que gobiernan porque de esta forma les ayudaríamos a vehicular nuestras propuestas si son posibles, darles ideas para que ellos desde el poder puedan crear la normativa pertinente. Este órgano nace con un espíritu de colaboración, no es vinculante.

¿Ahora mismo qué reclamaciones plantean las asociaciones de personas mayores?

Aún no hemos creado la comisión permanente pero le puedo hacer una declaración de intenciones. Para mi es vital que cualquier persona a partir de 60 años pueda colaborar. Necesitamos sus ideas y sus ganas de trabajar. Nuestro espíritu es solidario. Lo que reclama principalmente el sector a partir de los 70 años es la brecha digital. Están desesperados pero hay otro tema más sangrante y es cómo te pones en contacto con la administración pública porque tienes que tener un DNI electrónico, un certificado digital... Todo ello son muros invisibles. Una persona activa puede pedir ayuda a otra pero no es que te lo expliquen, es que lo entiendas y lo sepas poner en práctica. También tenemos que tener en cuenta el salto generacional entre lo que tenemos 60 y los que tienen más de 80. No tienen nada que ver. Lo más importante es que no estén desasistidos pero hay otro tema que me preocupa mucho que es la violencia silenciada. ¿Qué madre denunciará a su hijo? ¿Cómo dirá que su hijo la tiene encerrada en una habitación? Debemos trabajar este tema porque es una realidad y son muchos los que se callan porque no quieren que repercuta en sus hijos. Nosotros desde las asociaciones somos los que estamos a pie de calle, los que conocemos a nuestros vecinos y los que nos hemos puesto en contacto con las fuerzas de seguridad del Estado porque es un tema muy importante. También hay que canalizar el tema de salud, si no quiere ir a una residencia, al menos se les debe traer la comida. También nos interesa que haya un servicio de asistencia social que sea suficiente porque en estos momentos no lo es. Que pueda haber auditorías de calidad en las residencias, que se pueda comprobar que todo lo que se hace, se haga correctamente. Queremos que todo lo que está creado funcione. Luego ya propondremos. Lo primero que nos interesa es el extracto social más mayor. Proponer a los políticos lo que nos falta es vital porque ellos saben qué puertas tocar. A veces no es cuestión de falta de dinero, igual la solución está creada y uno no lo sabe. Sin ninguna duda, el Consell de Persones Majors es un organismo que debe hacer de nexo de unión transversal entre la población y las administraciones públicas.

¿Qué papel tienen las personas mayores hoy en día en la sociedad?

De cada vez tienen un papel más importante. Nosotros también debemos tomar conciencia del poder que tenemos para poder cambiar las cosas y en la isla tenemos un espíritu de conformismo. Demográficamente tenemos mucho poder y este poder lo tenemos que utilizar, debemos hacernos escuchar. No se trata de que nos lleven de excursión, de que nos paguen un hotel, no se trata de esto, es mucho más importante. Queremos que se tenga en cuenta nuestro segmento de población como se tiene en cuenta, por ejemplo, la educación.