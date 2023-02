El atractivo de la estética urbana

Los pueblos, como colectividad, acostumbran a mirarse en sus calles. Santa Margalida tiene preferencia por hacerlo sobre Can Picafort, sin que ello vaya en detrimento de La Vila. La tendencia a la inclinación del municipio hacia su núcleo urbano costero no es solo una cuestión económica, que también, sino un asunto de identidad y hasta orgullo innato. Una de las opciones para no devaluarlo es ponerse al día, por lo menos en lo estético y superficial.

Si la calle está limpia y vestida de moderno parece que todo lo demás funciona. Sirve también de cebo turístico y residencial mejorado. Por ahí va la operación de «entorno más amigable» que el alcalde Monjo lidera y que quiere vestir de gala sin estorbos a las principales arterias urbanas que articulan Can Picafort. Las palmeras que quedan en el Passeig Colon serán sacrificadas como sus anteriores compañeras porque prima el cemento y la modernidad. También es un asunto de competencia y rivalidad entre núcleos costeros de la bahía de Alcúdia. Para ganar la partida hay que tener las avenidas bien puestas. Santa Margalida invertirá 6,5 millones en tres proyectos de reforma en Can Picafort