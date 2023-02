El sindicato UGT ha celebrado este viernes mediante un comunicado la victoria judicial de un funcionario del ayuntamiento de Pollença al que el equipo de gobierno había denegado la licencia que le fue concedida en 2017 para el cuidado de un menor afectado por una enfermedad grave, con una reducción de jornada del 50% sin disminución de sueldo.

UGT denuncia la «mala fe» del actual equipo de gobierno y de «algunos miembros de la junta de personal» por haber revisado de oficio todas las licencias y adaptaciones de horarios por la custodia de menores, entre otros. A finales de 2020 se denegó la licencia al trabajador «mediante un informe jurídico lleno de interpretaciones maliciosas y recogiendo la mala fe política del alcalde Tomeu Cifre», según el sindicato. Se le concedió la misma reducción de jornada, pero con un 50% menos de sueldo.

Más adelante, según UGT, y después de que el juzgado diera la razón al demandante y mantuviera la licencia de manera cautelar, el Ayuntamiento volvió a denegarle la licencia, comunicándole que debía incorporarse al trabajo de forma inminente sin tener «derecho a nada». Entonces, explica el sindicato, "no queda más remedio que solicitar medidas cautelarísimas al Juzgado ante la gravedad del asunto, y como no podía ser de otra manera, se concede la suspensión cautelarísima de la denegación de la licencia por parte del Ayuntamiento al funcionario, manteniéndole la licencia para el cuidado del menor, quedando el tema pendiente de juicio".

Finalmente, dos años y medio después los tribunales le han dado la razón y UGT celebra la derrota del «caciquismo» del equipo de gobierno. Asimismo, UGT Servicios Públicos "tramita en los servicios jurídicos, visto que la sentencia declara no ajustadas a derecho las decisiones de la junta de Gobierno local, supuestamente amparadas en los informes jurídicos maliciosos de la Técnica de Personal, la posibilidad de exigir responsabilidades administrativas y penales a los responsables de la situación generada". "El ayuntamiento de Pollença, sus empleados y empleadas, no se merecen un equipo de Gobierno y una Técnaica de Personal que no respeta los derechos de los trabajadores y trabajadoras municipales y que dilapida el dinero de las arcas municipales en juicios innecesarios", concluye el sindicato.