Los productores de patata de sa Pobla, en «alerta máxima» por las heladas nocturnas

Los productores de patata temprana han extremado la vigilancia sobre las ‘marjals’ de sa Pobla para proteger los cultivos de las intensas heladas nocturnas de estos días. Los principales portales están en «alerta máxima» debido a las bajas temperaturas y han empezado a activar los sistemas de riego para evitar que el frío extremo queme las hojas del tubérculo y eche a perder la producción cuando faltan menos de dos meses para el inicio de la campaña de exportación de la patata ‘poblera’ en dirección al Reino Unido y otros países europeos.

Además, el clima cálido que hacía en diciembre ha acelerado el crecimiento de las patatas y ha aumentado la producción en muchas fincas, por lo que «este año los daños serían mayores porque hay más patatas», explica Joan Company, gerente de s’Esplet, que opina que «todavía es pronto» para valorar las consecuencias de las heladas porque todavía no se ha pasado lo peor y porque «cada año pasamos una o dos semanas críticas». «De momento no ha habido ninguna hecatombe», añade, aunque advierte que en los próximos días se deberá extremar la vigilancia porque el clima es propicio para las heladas: «Si hay nieve en la Serra y los días son claros, sin viento, la helada está garantizada; los días más bonitos son los más peligrosos para nosotros, siempre ha sido así».

Por su parte, Joan Cantallops, gerente de Illacamp, coincide con Company en que deberán pasar varios días para comprobar si los tubérculos en crecimiento resisten las heladas. «Ahora, es cuestión de que los payeses estén atentos a las temperaturas», apunta, «y parece ser que esta semana se prevén heladas dos o tres días». Si estas se prolongan a lo largo de muchas horas, puede haber problemas. «La clave es tener agua en marcha durante toda la noche porque la humedad contribuye a que la planta no sufra las heladas», explica.

Uno de los máximos peligros a los que se enfrentan los cultivadores es que el agua de las albercas no sea suficiente. Asimismo, si se da el caso de que un mismo agricultor tenga diversas fincas cultivadas «es una situación difícil porque si estás en una de las fincas no sabes lo que ocurre en las otras». Los sistemas de goteo son automáticos y se activan cuando el termómetro baja hasta un grado, pero ello no salva al payés de tener que supervisar personalmente su funcionamiento. «Tienen que estar muy pendientes del tiempo porque se juegan la cosecha y su forma de vida», concluye Cantallops. Cualquier fallo puede traducirse en una mala campaña.

Joan Mateu, de Mateu Exports, lamenta que este año «será muy duro» porque «las previsiones apuntan a que habrá heladas bastantes días». Como sus colegas, está pendiente continuamente del termómetro para activar la única defensa que tienen los payeses contra las heladas: «agua y presión». El problema es que «no es lo mismo que empiece a helar a las 20 horas que a la 1 de la madrugada», ya que si empieza antes «existe el peligro de que el agua del ‘safareig’ no sea suficiente». En este caso, el frío extremo puede ser determinante para arruinar toda la cosecha.

Noches gélidas con el mercurio a menos tres

La alarma de los productores de patatas está más que justificada ya que según avanza la delegada de la Aemet (Agencia Estatal de Meteorología), María José Guerrero, las noches gélidas continuarán a lo largo de esta semana. Este martes se registraron temperaturas de menos dos grados en las estaciones de s’Albufera de Muro y sa Pobla. De hecho, las predicciones apuntaban a que esta madrugada el mercurio volviera a llegar a los menos dos grados, incluso a menos tres grados en la Serra de Tramuntana. Para la noche del miércoles al jueves, la predicción también indica heladas generalizadas en toda la isla salvando la zona de la costa. Será, matiza Guerrero, la noche del jueves al viernes cuando las heladas serán más localizadas ya que se espera la entrada de viento de Tramuntana. La misma situación se mantendrá del viernes al sábado.