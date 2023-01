Polémica en Sineu por la tala de decenas de árboles para ampliar la acera del vial

El ayuntamiento de Sineu ha iniciado hace unos días el proyecto de ampliación de la acera del tramo del vial de circunvalación ubicado entre el cuartel de la Guardia Civil y la carretera de Petra, una actuación que implicará la tala de decenas de árboles que desde hace años forman parte del paisaje urbano de esta zona de la localidad del Pla.

La eliminación de los árboles ha causado indignación en un sector del pueblo, a pesar de que el proyecto municipal se conocía desde hace meses porque supone la continuación de otra actuación similar ya ejecutada en el tramo del vial ubicado entre la carretera de Lloret y el cuartel de la Guardia Civil, en la que también se talaron los árboles que entorpecían el proyecto.

En este sentido, Més per Sineu ha expresado su «desacuerdo» con la intervención municipal, acusando al PP de «convertir en astillas los 42 árboles emblemáticos del pueblo» y de haber incumplido su compromiso de transplantarlos en otras ubicaciones del municipio. Según Més, partido que sustituirá en las próximas elecciones a Gent per Sineu, hoy en la oposición, en el tramo del vial de circunvalación donde se ejecuta el proyecto hay 24 almeces (‘lledoners’) y 18 moreras. De momento, el Ayuntamiento ha eliminado diversas moreras que, según asegura, no podían transplantarse, y por ahora se desconoce cuántos árboles más serán eliminados para ejecutar el proyecto.

Més considera que la actuación es un «insulto para la protección de nuestra tierra» porque «contribuye al cambio climático y a la ruptura de la estética del pueblo», además de «fomentar el desuso de estos espacios». Cabe recordar que el vial que rodea el casco urbano de Sineu es uno de los espacios más utilizados por los vecinos y vecinas para hacer ejercicio y los árboles contribuían a generar sombra. En este sentido, Més se pregunta «cuánto tiempo deberemos esperar para que vuelva a haber sombra natural en las Carreres del Cos o durante un paseo por la acera del pueblo».

Otros ciudadanos también han querido plasmar su enfado por esta actuación a través de las redes sociales, destacando que estos árboles formaban parte desde hacía más de 30 años de «nuestro ecosistema y nuestro patrimonio». «Ahora caminaremos con los pies planos, pero sin sombra, sin verdor, sin pájaros», señala el exalcalde Miquel Gelabert.

El alcalde justifica el proyecto

El alcalde de Sineu, Tomeu Mulet (PP), explica que las moreras que se han talado «estaban viejas y podridas por dentro» y asegura que el equipo de gobierno tiene informes que aconsejan la eliminación de los árboles «por seguridad», a pesar de que el Consistorio «tenía intención de transplantarlos en el aparcamiento del colegio Rodamilans».

Mulet asegura que las moreras se eliminarán por su mal estado y porque «son árboles que no tienen un gran valor», pero «se salvarán todos los almeces posibles». No obstante, no se conservarán todos, ya que algunos de ellos «han levantado las aceras de los vecinos» y también se eliminarán.

El objetivo del proyecto, con un presupuesto de 200.000 euros y un plazo de dos meses, es el de habilitar un paseo peatonal amplio y seguro en el que, según el alcalde, no faltarán las zonas ajardinadas a lo largo de todo el tramo objeto de reforma.