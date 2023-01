Un 20 por ciento del pescado de cada captura se descarta porque no se vende, porque no tiene interés económico o por falta de interés culinario. Además hay especies que se han dejado de pescar como es el jurel o la alacha. «No podemos permitir malgastar alimentos cuando tenemos tanta gente que lo pasa mal. Además se trata de un producto que ahora se descarta no porque sea peor. Es de calidad pero se descarta porque no se suele cocinar y si se hace, requiere tiempo», ha justificado la consellera de Agricultura, Mae de la Concha en la presentación de la Fira Horeca 2023 que se celebra del 6 al 8 de febrero en el Velòdrom Illes Balears. «Muchos son pescados de toda la vida como la morena o el jurel que ahora ya no se cocinan y han pasado a ser descartables», lamenta la consellera que deja claro «que no podemos permitirnos tirar un solo pez al mar. No podemos permitirnos que este pescado llegue a la lonja y no tenga salida». Por ello, De la Concha ha apostado por impulsar una industria de conservas y de caldos de pescado con bajo valor comercial en Balears porque «hay que ver cómo aprovechar absolutamente cada recurso que tenemos». Ello, ha sentenciado, mejorará la renta de los pescadores, hará que el pescado fresco sea más asequible para todas las familias, reducirá el impacto medioambiental y recuperará la cultura culinaria y pesquera».

Propuestas para avanzar en la pesca sostenible Además la consellera Mae de la Concha se ha mostrado una clara defensora de impulsar la colaboración entre diferentes sectores. Así, la feria Horeca acogerá el campeonato de pescado descartable, un concurso que se celebrará el 7 de febrero en Mallorca, el 9 de marzo en Eivissa y el 23 de marzo en Menorca. La final se celebrará en abril. Este concurso es una de las actividades promovidas por la conselleria en esta feria para seguir trabajando en dar a conocer el producto local. El campeonato de pescado de bajo valor comercial está dirigido a profesionales de la cocina que participarán con una propuesta gastronómica propia que tendrá como base este pescado «descartable» y el plato estará elaborado principalmente con productos de las islas. Entre la lista de pescados de bajo interés comercial están el congrio, el besugo, la morena, la caballa, la alacha, el jurel, la pintarroja o la pota, entre otros. Un jurado elegirá a los finalistas en función de la originalidad del plato presentado, las técnicas utilizadas, la presentación y el sabor. El jurado estará compuesto por personas reconocidas en el mundo de la gastronomía y la restauración, además de personalidades de relevancia social. Los dos mejores de cada isla participarán a la gran final mientras que el ganador o ganadora se llevará mil euros. La consellera ha asegurado que «debemos convertir en oportunidades las nuevas realidades y normativas, fomentando la economía circular, transformando los residuos en un valor, así como enlazarlos a nuestras tradiciones y propuestas de recetas nuevas como las que esperamos ver en el campeonato que por primera vez se estrenará en Mallorca. Más campeonatos Otros concursos que se celebrarán en el marco de la feria Horeca son el Mejor Bocata Gourmet que tendrá lugar tanto en Mallorca (de Delicy food solutions by Servera y Hellmann’s) como en Menorca (de Cor gelat Food Solutions y y Hellmann’s) o el Mejor Tartar Gourmet Horeca Mallorca, un evento patrocinado por Juvimar. No faltará el concurso de la Mejor Pizza Gourmet, que celebra su primera edición con el patrocinio de Scuola Italiana Pizzaioli y 5 Stagioni. El director del a Fundación Mallorca Turisme, Miguel Pastor ha resaltado la gastronomía y producto como estrategia de promoción turística, por lo que un evento como Horeca es tan importante. José Luis Córcoles, director comercial de Horeca Balears, ha explicado la importancia de los campeonatos para el evento y la apuesta de los patrocinadores por promocionar a través de ellos, el trabajo y esfuerzo de los cocineros junto a la garantía de éxito que son los productos locales en una feria como Horeca. «Todo ello es la mejor herramienta de difusión y esfuerzo, que es lo que hace que Balears sea una comunidad puntera a nivel nacional e internacional con nuestra gastronomía». Un compromiso para la protección del mar Balear