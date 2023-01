El árbol que fue plantado el 25 de noviembre de 2021 en la plaça de ses Perleres de Manacor para honrar la memoria de las mujeres asesinadas por violencia machista ha aparecido totalmente cortado, un acto vandálico que ha llenado de indignación al colectivo feminista y especialmente a la asociación Dones de Llevant, que tuvo la iniciativa de plantar el árbol y de organizar iniciativas como la del pasado 25 de noviembre, día contra la violencia de género, cuando llevó a cabo un acto simbólico consistente en la colocación en las ramas del árbol de cintas de color violeta con los nombres de todas las mujeres asesinadas a lo largo del pasado año 2022.

El pasado viernes por la mañana, el árbol ya había sido cortado y actualmente solo queda parte del tronco y algunas de las piedras lilas que lo rodeaban.

El colectivo Dones de Llevant ha expresado su indignación a través de un comunicado en el que se preguntan «quiénes son estas personas capaces de actuar con violencia deliberada contra lo que era un recuerdo permanente del dolor y la grave injusticia que representa el machismo».

La asociación, que presentará denuncia y se personará como acusación particular en caso de juicio, añade que «le podemos llamar terrorismo o salvajada pero lo que tenemos claro es que no es solamente un acto incívico», sino un «aviso» de la «nebulosa fascista» que «se va coagulando» con la «complicidad de algunos partidos políticos, de algunos medios de comunicación y de la indiferencia de algunas personas». Una amenaza fascista que «nos obliga a estar bien atentas y a seguir con más determinación que nunca apuntando claramente a quienes hacen posible estas acciones, directa o indirectamente», añade el comunicado, que advierte que «las mujeres no caeremos nunca en el miedo ni en la ralentización, más que nunca seguiremos con todo el coraje y el compromiso porque somos muchas y estamos juntas».

El Lobby de Dones, por su parte, se ha solidarizado con el colectivo feminista de Manacor y exige que se investigue la autoría del «atentado» contra el árbol de la memoria que había sido plantado en la capital del Llevant, así como la restitución de un ejemplar similar.

«Ni un paso atrás»

No podemos dar ni un paso atrás», apunta el Lobby de Dones, que hace un «llamamiento» a todas las personas demócratas para que «nos acompañen en la lucha contra la misoginia, la intransigencia y los comportamientos casposos, muy alejados de los que tendrían que ser propios de la ciudadanía del siglo XXI, a pesar de que se quiera revestir de modernidad». También denuncia a «todos estos grupos políticos y sociales que nos quieren hacer volver décadas atrás en nuestros derechos» y añade que «queremos una comunidad llena de árboles simbólicamente violetas y queremos que los que quieren destruirlos no queden impunes». El colectivo Homes per la Igualtat también se ha sumado a las reivindicaciones que el Lobby de Dones remitirá al ayuntamiento de Manacor para que investigue la autoría de los hechos y restituya el árbol que ha sido arrancado.

La presidenta del Govern, Francina Armengol, también ha condenado en las redes sociales "este ataque cobarde contra las 21 mujeres asesinadas en Balears y sus familias" y asegura que no se dará "ni un paso atrás ante aquellos que niegan las violencias machistas y van en contra de los derechos de todas".

Por su parte, el alcalde de Manacor, Miquel Oliver, ha declarado a IB3 que "hay que apuntar a los causantes que se dedican de forma gratuita a atacar a los símbolos y a la lucha feminista" y ha asegurado que "nos tendrán enfrente".