Lletra menuda: Sant Antoni es un 'dimoni'

Nunca, jamás, llueve al gusto de todos. Menos sopla el viento con satisfacción generalizada, pero no hay fenómeno atmosférico capaz de reducir el huracán de la fiesta, a lo sumó podrá pactar algunas condiciones con ella. El invierno ha irrumpido tarde y anárquico, inoportuno como en pocas ocasiones, y la gente se ha refugiado al amparo del parapeto que materializa la necesidad de fiesta colectiva. Un vendaval riguroso no es pretexto suficiente para despreciar un tercer Sant Antoni consecutivo.

Superado el paréntesis de la pandemia, la mutación de la fiesta rural del santo de Viana en jolgorio urbano con decoración payesa sigue su avance. Y va cediendo más espacio a los dimonis. Los diablos dan más juego, casan mejor con la sociedad descreída y consumista en la que los valores de lo simple, de la austeridad y de obsesión por lo esencial que personifica Sant Antoni están de capa caída. Mejor los dimonis, los hay de todas las tonalidades y cornamentas, dóciles y nerviosos, de bailes rítmicos y danzas desacompasadas. Sant Antoni ha concedido a la sociedad mallorquina la gracia de evadirse entre las diabluras del infierno amable de la diversión. De ahí su vigencia. No hay más porque tampoco hace falta mayor pretexto para la fiesta de la simplicidad.

Sant Antoni és un sentiment han repetido hasta la afonía durante los dos últimos días jóvenes de Pollença, Artà y Manacor. ¿Qué sentimiento? Escrutar en su contenido y definición real seguramente no nos llevaría más allá que la mera necesidad de hacer fiesta y en invierno es oportuno hacerlo zambombeando la ironía de la glosa pícara al tiempo que se queman en las brasas los anhelos y fracasos de cada día. No es mala evasión.

La vigencia de Sant Antoni está no solo en su capacidad de adaptarse, no ya a los nuevos tiempos, sino a las peculiaridades de cada lugar, aunque sea con pocos kilómetros de distancia de por medio y con redes sociales en permanente interconexión. Incluso dispone de recursos para ejercer sustituciones patronales. En Manacor se ha convertido en relevo de facto del Sant Jaume que quedó marginado por la evasión estival masiva hacia Porto Cristo. Curioso fenómeno el de esta ciudad que ya no sabe dónde está fora vila y experimenta una incontrolable conversión masiva a Sant Antoni rebajando su templo mayor en plaza de cánticos y balanceo de papeles en un atasco mayúsculo llamado completes y en el que el alcalde ya no sabe dónde situarse y el rector ejerce de intendente para ceder la bendición y el protagonismo al obispo. El Manacor real ha salido de su letargo en Sant Antoni y el alcalde Oliver se ha procurado la popularidad en la calle en detrimento de la representación institucional. La fiesta tampoco es ajena a la proximidad electoral. Esa es otra, las autoridades de todos los colores y rangos han explotado su capacidad de ubicuidad. No han escatimado presencias.

Con todo, Sant Antoni ha acabado haciendo de las suyas y ha lucido su personalidad multiforme. Se ha mostrado férreo y genuino en Artà, poco interesado en cuanto ocurría en el interior de la isla. Sant Llorenç y sobre todo Capdepera y Son Servera han seguido bebiendo de los mismos ecos del Llevant. En Muro, con todos los matices que se quiera, –los hay en todas partes– la fiesta, las beneïdes más en concreto, fueron espectáculo y exhibición que busca rivalidad al precio de rebaños foráneos contratados y presencia a la baja de las carrozas porque en este caso la pandemia ha pasado clara factura.

Sa Pobla pugna por una primacía que en la Mallorca del Sant Antoni plural carece de sentido. Lo hace cuidando la regeneración de glosadors, haciendo sonar los ecos inconfundibles de margal y cultivando el gancho del gran espectáculo. Es un equilibrio complejo que, por poco que se desbarate, puede quedar en convocatoria desvirtuarse.

El Pi, pese a vientos y tempestades marítimas, pudo erigirse con su majestuosidad acostumbrada y sin competencia en Pollença. Tuvo que llegar al Port por tierra, cuestión menor para un vecindario que volvió a dejar claro su celo y orgullo por el modo de celebrar la fiesta.

Sant Antoni es más discreto y humilde, sin pretensiones, más bien doméstico, en lugares como Petra y otras villas del Pla. Tiene plaza propia también en Alcúdia y Sóller. En todas ellas el dimoni ha ganado espacio porque hoy la conjura de la diversión se impone a la invocación del protector de la subsistencia de la Mallorca preturística. Es otra época.