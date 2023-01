Sant Antoni 2023: Antoni Gost 'Curro': «El ‘clamater’ representa el gran sentimiento de ‘poblers’ y ‘pobleres’»

Antoni Gost ‘Curro’, pronunciará con todas sus fuerzas el sentido y emotivo grito de ¡Visca Sant Antoni! al final de las solemnes Completes que se celebrarán esta noche en una abarrotada iglesia parroquial de Sant Antoni Abad de sa Pobla. Toni Curro, que fue proclamado clamater en el transcurso de la prohomenia, reunión de la Obrería de Sant Antoni, con el rector de la parroquia y el alcalde , celebrada el pasado día 7, manifiesta no estar todavía recuperado de la resaca emocional, consecuencia de aquella elección.

¿Como se enteró de que había sido elegido clamater?

Recibí una llamada del alcalde Llorenç Gelabert, dándome la sorprendente y agradable noticia, estando yo en casa con el pijama puesto y calentándome unos canalones para cenar. No me lo podía creer. Me dijo que me fuera hacia la iglesia, que me estaban esperando. Me vestí y me fui para allá creo que flotando en una nube.

¿Y cuando llegó y se encontró con el templo lleno a rebosar de gente que aclamaba su nombre al grito de «¡Toni Curro, clamater!»?

Aquello fue… no sé cómo decirlo, casi me derrumbé, no sabía lo que pasaba, ni donde me encontraba, menos mal que unos miembros de la Obrería vinieron a buscarme y me acompañaron hasta donde se encontraba todo el séquito de autoridades y obreros, pero, cortado por la emoción fui incapaz de pronunciar tan siquiera palabra alguna de agradecimiento. Fue lo más mágico y emocionante que he experimentado en mi vida.

¿Pregonero de las fiestas de Santa Margalida y Sant Jaume 2021 y clamater de Sant Antoni 2023? Le están llegando, en poco tiempo algunos de los reconocimientos a su larga trayectoria como promotor cultural y persona que tan desinteresadamente ha contribuido a la promoción de la cultura tradicional de sa Pobla?

No sé que decirle, si me he hecho merecedor o no de tales distinciones. Lo cierto es que para mi, ambas, suponen un gran honor y si tengo que ser sincero, la de proclamarme clamater no tiene punto de comparación con la de pregonero. La figura del clamater representa el gran sentimiento de todos los poblers y pobleres hacia la fiesta más identificativa con nuestras propias y más ancestrales raíces en todos los aspectos.

A lo largo de su vida habrá vivido muchos Sant Antonis, ¿cómo los recuerda?

Yo estoy seguro que de bebé ya mamé la savia de las fiestas de Sant Antoni. Así como fui creciendo fui viviendo experiencias nuevas a medida que la fiesta iba evolucionando con la incorporación de los cabezudos, los dimonis y otros elementos que, sin desvirtuar el sentimiento de nuestra fiesta, la han adaptado a los nuevos tiempos. Recuerdo que de jovencito, cuando mis padres ya me dejaban salir en la nit bruixa, me gustaba vivir la revetla, recorriendo los foguerons que ardían en los bares de la periferia del pueblo, en ses foranes, que era donde con más sentimiento se cantaban las entrañables canciones de ximbomba, interpretadas por aquellos irrepetibles cantadors, cantadores y ximbombers que siempre llevaremos en nuestra memoria. Por circunstancias laborales, durante años me tocó vivir la fiesta desconectado de la realidad de la misma, detrás de la barra de mi bar, contemplando como los demás se divertían.

¿Pese a los inevitables cambios introducidos a lo largo de los años, cree que queda garantizada gran parte de autenticidad de la fiesta poblera por excelencia?

Por lo que vengo observando estos últimos años, no lo dudo, pues hay grupos de jóvenes y colectivos, como por ejemplo Sa Negreta, vivamente volcados en que se conserve la verdadera esencia de nuestro Sant Antoni, como por ejemplo, reunir a la gente en torno de un fogueró, creando un núcleo de convivencia, amistad y alegría y aportando otras iniciativas para revitalizar el verdadero espíritu de la fiesta

¿Cómo están siendo para Toni Curro estos días previos al emotivo momento de lanzar para todos los poblers y pobleres el ¡Visca Sant Antoni!

La verdad es que para mí han sido unos días vividos con gran ilusión, emoción y pasión, también gracias a la infinidad de personas que de una u otra forma, me han felicitado sinceramente y me han dado la enhorabuena. Por mi parte, quiero agradecer y reconocer a todas aquellas personas, que, desde su visión religiosa, como la propia Obrería, asociaciones, políticos y amigos, que de una forma u otra han respaldado mi elección. Muchas gracias, a todos.