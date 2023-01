Fent i Desfent | Una mujer baila de 'dimoni' en el ‘primer ball’ de Manacor

Mira que Piqué no es santo de mi devoción, pero creo que la choni en la que se ha transformado Shakira se ha equivocado, porque los trapos sucios de una pareja se limpian en casa y no con una canción de dudoso gusto. El futbolista se ha ganado mi compasión. Del resto, nada nuevo en la Part Forana a excepción de lo de la demonia de Manacor con la que tenemos la Seu plena d’ous. Todo parece discurrir con tranquilidad aquí en la Serra en estos días de enero. El tiempo prevé temporal y desde aquí pido por favor a toda la audiencia que se abstenga de ir a la nieve. La carretera estará cortada y nadie podrá pasar, así que ahórrense el viaje hasta Sóller que con lo que cuesta la gasolina no está el horno para bollos. Hablando de carreteras. Esta semana Sevillano ha consumado el martirio contra los sollerics. No sé lo que le habremos hecho que la ha tomado contra nosotros y nos siembra la carretera de Palma con rotondas y más rotondas. Ya está la segunda en marcha en menos de medio año. Y así hasta 13 rotondas entre el Port de Sóller y la entrada de Palma. Sugiero otra, porque el trece es un mal número. Y que por favor alguien le quite el compás de las manos! Por cierto, querida, ¿qué hay de mis Reyes?

Desfent | Un gran paso dado hacia la igualdad

Querido, a diferencia de ti, debo confesar que la Shakira esa nunca ha sido santo de mi devoción. Piqué, sí pero sea como sea espero que se haya quedado a gusto y no nos haga aguantar más canciones de reproche porque a cual más mala. También debo decirte que estoy en mi salsa con las celebraciones de Sant Antoni, algo que sé que no puedes entender pero tampoco lo voy a intentar. Está claro que los dos años sin la fiesta ha desatado la locura en los municipios más santantoniers y en Manacor la celebración no podía regresar más a lo grande como con una mujer como dimonió. Soy de las que cree que el protagonista en sí es la propia colla de dimonis, independientemente de si quien está debajo el traje se llame Antònia o Toni, por ello, considero que perfectamente podría seguir bailando este 16 de enero pero es un gran paso dado que espero que sirva de ejemplo en el resto de municipios santantoniers. En fin, sobre el tema de tus Reyes, lo siento pero ya llegarán el próximo seis de enero ¡si fas bonda! ¡Salut i bon Sant Antoni!