Joana Aina Ginard Brunet, Butlera, artanenca y descendiente de familia de glosadors, lleva desde 2006 versando el Argument de las fiestas de Sant Antoni de Artà. Así tomó el relevo a su padre, que llevaba versando desde 1981, después de ser invitada por la obrería de Sant Antoni a realizarlo. Es la segunda mujer que ha hecho esta labor durante la historia de la fiesta. En este tan esperado Sant Antoni su misión ha sido redactar en verso la crónica de su pueblo. No ha sido tarea fácil, dado que la fiesta lleva dos ediciones sin celebrarse. Por ello, el Argument de este año recogerá los hechos más relevantes de los últimos tres años. Avanza que los dos últimos serán en formato reducido.

Explica que en el momento de versar los hechos ocurridos en el pueblo y plasmarlos en el libreto, tiene que clasificarlos, no solo por su importancia, sino también por el impacto que ha tenido en la calle. El argumento recoge diferentes apartados: las invocaciones, el tiempo, la añada, las desgracias, las fiestas, los temas variados, los movimientos de población y la juventud. Todo lo sucedido en el municipio debe ser redactado en estrofas de seis versos, a diferencia de las de cuatro que se cantan en la fiesta. Así, el primer verso debe rimar con el cuarto y el segundo con el tercero, quinto y sexto.

Confiesa que en las dos ocasiones que no se celebró la fiesta debido a la pandemia tuvo la oportunidad de sacar el Argument pero lo descartó porque «como parte que soy de la fiesta, no me pareció correcto que saliera el Argument y no se pudiera realizar la parte de la fiesta en sí».

Este lunes y martes, sa Butlera, ataviada con su traje tradicional de payesa, saldrá a la calle con el Argument para hacerlo llegar a quienes estén interesados en adquirirlo y ya en la recta final de la celebración parte de estas estrofas se cantarán justo antes del ultimo baile de los dimonis.