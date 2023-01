Lo que tenía que ser un pleno de Sóller de puro trámite se convirtió en el rifirrafe más intenso de la legislatura con el PP y el PSOE como protagonistas, hasta el punto que los socialistas acabaron por abandonar la sala de plenos tras una intervención de la concejal de Educación que desgranó todos los “incumplimientos” del Govern en la materialización de las inversiones previstas en el convenio con la Conselleria de Educación.

Andrea Pomar, concejal de Educación, intervino en la recta final del pleno aprovechando el turno de ruegos y preguntas para narrar toda la cronología que ha seguido el convenio de mejora de los colegios públicos de Sóller, valorado en tres millones de euros, del que hasta la fecha solo se ha materializado una actuación menor de las 17 inversiones previstas.

Pomar aprovechó la sesión para arremeter contra los socialistas y contra la Conselleria de Educación, que este lunes suspendió una reunión prevista con el ayuntamiento prevista para hoy para abordar precisamente el desarrollo del convenio educativo de Sóller. Pomar calificó de “vergonzosa” y de “juzgado de guardia” la actuación del PSOE y del Govern, a lo que añadió que “ni es seria ni es normal” y volvió a reclamar la celebración de la comisión de seguimiento del convenio para intentar desbloquear las inversiones de las que recordó, fueron firmadas entre el ayuntamiento y el Govern en plena campaña electoral de 2019.

Incumplimiento municipal

Los socialistas, antes de abandonar el pleno, atribuyeron el bloqueo al ayuntamiento no sin antes afirmar que las inversiones no se han materializado porque el ayuntamiento ha incumplido el convenio por lo que “el pueblo no se merece lo que hace, que es poner en duda el trabajo de otra administración”, afirmó Jaume Mateu antes de que abandonara el pleno. Mateu lamentó las “formas” seguidas por Pomar e insistió en afirmar que quien ha incumplido los acuerdos recogidos en el convenio ha sido el ayuntamiento.

"Los socialistas no han sabido digerir la bofetada de realidad que han recibido en el pleno tras leerles la cartilla”

Tras la sesión, el alcalde Carlos Simarro recriminó la marcha de los socialistas “que no han sabido digerir la bofetada de realidad que han recibido en el pleno tras leerles la cartilla” y recordó que el ayuntamiento “sí está realizando lo acordado en el convenio”. Entre otras “abonar una deuda contraida por el ayuntamiento con el Govern”. También después del pleno Jaume Mateu calificó la intervención del PP de “mítin y ataque al PSOE en el pleno”.