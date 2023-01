Primera jornada de huelga en las escoletes municipales de Marratxí con «seguimiento total». Los dos centros han convocado seis días de paros como protesta por el incumplimiento de pago de sus nóminas por parte de la empresa concesionaria. Este lunes la plantilla junto a las familias y delegados sindicales se han manifestado para reclamar una solución definitiva al atraso continuo en el cobro de las nóminas. Es la primera protesta de las seis movilizaciones previstas si no se resuelve su situación. De momento, este martes volverán a parar. También han convocado huelga los días 6 y 7 de febrero mientras que en marzo los paros serán los días 13 y 14.

Este lunes, a las nueve de la mañana puntuales, el equipo de educadores junto a padres y madres se han concentrado en la escoleta de Can Carbonell en Es Pont d’Inca para dirigirse en comitiva a la de Ses Cases Noves. Durante el recorrido no han faltado los gritos y las pancartas que dejaban patente su alto grado de impotencia ante la situación de no saber qué día van a cobrar su nómina por el trabajo realizado. Sin ninguna duda, el cántico más oído y repetido por los manifestantes ha sido «cobrar es un derecho» .

Bàrbara Mulet y Aina Reynes, portavoces de las escoletes, han asegurado que nunca han cobrado su retribución de manera puntual. Han concretado que algunos meses han cobrado la nómina en su totalidad a mediados de mes mientras que en otras ocasiones la empresa concesionaria ha repartido su retribución mensual en dos pagos. Detallan que llevan soportando esta situación desde que trabajan en las escoletes. «Hay algunos profesores que la soportan desde el primer día, es decir, desde hace diez años. Esto conlleva a que los docentes no puedan efectuar una buena gestión de sus nóminas, ya que no saben que día van a poder cobrar», desgranan.

Otra de las consecuencias de esta anormalidad es que el claustro está cambiando continuamente, lo que perjudica tanto a los profesores que quedan como a los niños que ven como sus tutores van cambiando con el consiguiente trastorno que esto les produce.

El alcalde de Marratxí, Miquel Cabot, ha comentado que estas dos escoletes fueron inauguradas en el año 2010 por parte de José Ramón Bauza, alcalde de Marratxí y Francesc Antich presidente del Govern. Su coste fue superior a los dos millones de euros. El primer edil recordó que la conselleria de Educación había subvencionado las infraestructuras en 666.000 euros, cantidad que le fue entregada a la promotora, por lo cual al coste de 2.006.021 euros, se le deben deducir los 600.000 euros que recibió el Consistorio.

Las obras fueron adjudicadas a Proyectos Baula, S.L. Y que según el contracto se haría cargo del coste de las obras a cambio de una adjudicación de las escoletes por 25 años. También se les hizo entrega de la subvención.

Sea como sea, la realidad es que desde el primer día no se han pagado los salarios en la fecha acordada, sin bien nunca han superado los plazos legales marcados por la ley. Es decir, no ha habido impagos sino retrasos en los pagos, por lo cual no puede considerarse una falta grave. Según el servicio que ofrece la empresa cobra en función de la edad desde los 2-3 años 502 euros mensuales, actualmente subvencionada a 76 euros.

El Consistorio empezó a actuar al tener conocimiento del embargo a la empresa por parte de Hacienda y la Seguridad Social, que sí son faltas muy graves. La situación a día de hoy es que la empresa ha presentado un concurso de acreedores, cosa que facilitaría al Consistorio la rescisión del contrato.