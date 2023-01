Xavier Vallori Pizarro: «Sin duda las redes sociales ayudan a agilizar los procesos de aprendizaje»

¿Cómo y cuándo decide un joven de su edad que quiere ser joyero?

Primero por mi afición que me viene de cuando era un niño de llevar abalorios, pulseras, anillos y demás, pero también por haber vivido la artesanía de muy cerca pues mi padre, un tío y mi abuelo son o han sido carpinteros. Por otra parte, mi bisabuelo materno era Anglada Camarasa, con lo que el arte y la artesanía, en sus diversas formas han estado muy presentes en mi familia y en mi caso se han encontrado y se han dado la mano.

Desde que decide ser joyero hasta que monta su propio taller ¿cuál es el camino que debe recorrer un joven?

En mi caso empecé estudios a los veinte años, que fue cuando me matriculé en el grado superior en la Escuela de Arte y Diseño, al que se ingresa a través de una prueba de acceso y una más concreta de dibujo. Los estudios duran tres cursos, al final de los cuales debes presentar un proyecto para obtener el título. Pero claro, al salir es cuando realmente empiezas a aprender y a buscar tu propia línea, pues una cosa son los estudios, que en Mallorca están muy bien, y otra el trabajo profesional.

Y ese proceso de profesionalización ¿cómo se consigue?

Por mi parte ha sido muy importante el tener contactos a través de las redes sociales e Internet, pues he podido documentarme sobre lo que hay más allá de la isla y compartir experiencias. Sin duda las redes sociales ayudan a agilizar los procesos de aprendizaje. Pero también el saber qué se cuece a tu alrededor y contactar con otros profesionales del ramo con quienes puedas aprender. He tenido la suerte de poder entrar en un taller en el que otros artistas más experimentados que yo me han aportado mucho.

¿Es importante, en ese mundo de la joyería, especializarse?

Creo que el centrarse en unos campos concretos siempre ayuda a que tengas una personalidad propia y a que te muevas con soltura y experiencia. En mi caso he optado por trabajar con metales preciosos como la plata y el oro, dejando aparte otros menos nobles. Pero cada uno tiene su propio camino.

¿Cuál es la diferencia entre joyería y bisutería?

Básicamente los metales que se utilizan. Plata y oro serían materiales de joyería y el resto de metales y otros materiales como plásticos o resinas, de bisutería, aunque artísticamente tan válida puede ser una especialidad cómo la otra. La diferencia no es de ideas ni de objeto en sí, sino de materiales. Tampoco el precio no es determinante, pues existen marcas de bisutería que han conseguido situarse en el mercado de alta gama, sin dejar de ser bisutería. En estos casos pagas la marca y el diseño.

Usted trabaja mayoritariamente por encargo ¿Cómo se pasa de un dibujo que le propone un cliente al objeto tridimensional?

Aquí vuelvo a citar la informática, pues con programas de diseño puedo visualizar la pieza, enseñarla al cliente a la vez que me ayuda a evaluar la cantidad de material que voy a necesitar. Las impresoras 3D serán en el futuro muy importantes en este campo, ya se empieza a trabajar con ellas, pero falta todavía un camino por recorrer.

Al trabajar siempre bajo demanda, de forma personalizada, hace que de su taller no salgan dos piezas iguales.

En efecto, todo trabajo elaborado a mano nunca puede ser exactamente igual a otro. Lo que pasa es que a veces me piden parejas de objetos y a través de moldes puede que parezcan iguales, pero en el detalle siempre encontraremos pequeñas y a veces imperceptibles diferencias. Eso es lo que distingue la artesanía del trabajo industrial. Lo de trabajar de forma personalizada hace que no pueda realizar tantas colecciones y creaciones propias como me gustaría, pero algo he hecho en ese campo.

¿Se ha encontrado con algunas peticiones raras?

Lo más extraño ha sido el diseño de pequeños colgantes en forma de cajita para llevar las cenizas de un ser querido. También, aunque ya no es una rareza pues está de moda, puede sorprender que te pidan una funda dental. Por otra parte, hace años se empezó con reciclar materiales heredados, como cucharas o tenedores y reconvertirlos en pulseras, por ejemplo. Esto fue en sus inicios una novedad que con el tiempo se ha convertido en algo normal.

¿Alguna vez ha tenido que rechazar una petición?

En alguna ocasión he hecho ver al cliente que lo que pedía era irrealizable, que su idea no era factible como objeto real. En estos casos he intentado convencerle proponiendo alternativas. También algunas veces me han pedido abalorios que llevan tal o cual artista o que han visto en una película, con lo que les intento convencer de que cada uno debe llevar lo suyo propio y copiar menos a los demás.

¿Quiénes sería sus competidores, las joyerías a gran escala o los artesanos que montan paradas en las ferias?

Creo que ni unos ni otros son competencia directa, pues me muevo en el campo de la demanda personalizada y eso es un tercer camino. Hay, en Mallorca, un amplio espacio en el que cabemos todos. Si trabajas a gusto y de forma sincera y profesional acabarás teniendo tu espacio.

Su cliente ¿es de aquí o de fuera?

Mayoritariamente de aquí. Nos sorprenderíamos de la cantidad de mallorquines que quieren tener su objeto de joyería personalizado. Y por otra parte puede considerarse una inversión, pues con el tiempo una joya siempre aumenta de valor. El turista que viene de vacaciones no es mi cliente habitual, aunque sí tengo algunos extranjeros residentes en Mallorca.

¿Es fácil obtener los materiales usados en joyería?

Sí, existen proveedores, como en todos los campos. Cuando empiezas agradeces que te indiquen cómo contactar con los mayoristas y en mi caso debo agradecer al profesor y joyero Damià Mulet, de Campos, su ayuda en ese aspecto. También es bueno estar al corriente de las ferias internacionales para estar al día.

Y las herramientas ¿es caro montar un taller desde cero?

Hay herramientas básicas que no cuestan demasiado, luego están otras más caras o bien máquinas concretas que ya sí tienen un coste elevado, pero en este caso lo que hacemos es, entre algunos compañeros de profesión, comprarlas en común y compartir.