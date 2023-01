Acusan al Ayuntamiento de Selva de manipular un informe técnico para favorecer a una obra privada

Los representantes legales de unos vecinos de Selva afectados por las obras de construcción de un restaurante en un patio interior que limita con sus propiedades registraron ayer un escrito en el Ayuntamiento en el que dejan constancia de la existencia de un informe del arquitecto fechado el pasado 5 de diciembre en el que se concluye que la implantación de un restaurante en la zona donde se desarrollan las obras, en el número 4 de la Plaça Major de Selva, «no es autorizable», una afirmación que, entre otras, es ignorada en un informe posterior del mismo arquitecto, emitido cuatro días después del primero, que es el que el Ayuntamiento ha tomado como válido y ha incorporado al expediente del proyecto, que cuenta con licencia municipal concedida el pasado 6 de mayo.

Según la documentación a la que ha tenido acceso este diario, entre el día 5 y el día 9 de diciembre el informe del arquitecto sufre una significativa modificación después de haber eliminado diferentes argumentos legales y técnicos que concluyen que las obras del restaurante no estarían permitidas por la normativa debido a que se construye en un edificio «inadecuado que no admite cambio de uso» y porque el uso de establecimiento turístico de restauración no está permitido en el suelo urbano del municipio.

El escrito registrado este miércoles en el Ayuntamiento transcribe las citadas conclusiones del arquitecto, que según los vecinos denunciantes «necesariamente deben conducir a la estimación del recurso de reposición» que han presentado y a la «revocación y anulación de la licencia urbanística que autoriza el proyecto básico y que hace jurídicamente inviable autorizar el proyecto de ejecución».

Los vecinos adjuntan también en el escrito el informe del mismo arquitecto fechado el 9 de diciembre en el que se «omite la anterior conclusión (que afirma que el proyecto no es autorizable) sin explicar las razones por las cuales se aparta del informe precedente del 5 de diciembre».

Asimismo, acusan al Ayuntamiento de «ignorar deliberadamente» el primer informe del arquitecto en la provisión emitida por el alcalde Joan Rotger el 22 de diciembre, en la que solo se cita el informe posterior del cual han desaparecido todas las referencias a la posible ilegalidad de las obras del restaurante. Por todo ello, los vecinos afectados reclaman al Ayuntamiento que incorpore el escrito registrado ayer y los citados informes al expediente administrativo del proyecto.

Este diario ha podido constatar, tras consultar los dos informes del arquitecto, que el segundo dictamen pierde cuatro páginas con respecto al primero debido a la eliminación de diversos apartados en los que se cuestiona la legalidad del proyecto ejecutado por la promotora Consultoría y Gestión Impulso S.L. y autorizado por el ayuntamiento de Selva.

El informe del 5 de diciembre analiza los diferentes usos autorizables en la zona y concluye que «en ningún caso el uso de establecimiento de restauración encaja en las categorías de usos de equipamientos ni de uso comercial, sino de manera clara en el uso turístico de restauración», por lo que «resulta» que el uso turístico «no está permitido» según la Disposición Transitoria 16 de la LDOT, una afirmación que desaparece en el segundo informe. «Por todo ello», prosigue el primer dictamen, «no procede entrar a analizar si el uso de restaurante provocará molestias, ya que no hay un marco normativo en el planeamiento municipal de referencia para poderlo valorar, ya que según el planeamiento se trata de un uso no permitido». El informe concluye que «el cambio de uso de vivienda a cualquier otro (en este caso restaurante) no es autorizable», otro argumento eliminado en el segundo informe.

Los vecinos ya presentaron en noviembre en un juzgado de Palma un recurso contencioso-administrativo contra el ayuntamiento de Selva por la desestimación por silencio administrativo de los recursos potestativos de reposición que habían presentado para reclamar la revocación de la licencia municipal del restaurante.

El alcalde Rotger consultará a los servicios jurídicos

El alcalde de Selva, Joan Rotger, ha asegurado este miércoles que desconocía el contenido del escrito registrado por los vecinos y la existencia de los dos informes contradictorios y ha insistido en que el proyecto se basa en «informes técnicos favorables». En cualquier caso, añade que el citado escrito «se revisará» y se consultará a los servicios jurídicos del Ayuntamiento antes de «dar una respuesta» a los afectados.