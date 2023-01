Ramon Cabot: «Los vecinos de Manacor volverán a la plaza de ses Verdures si los productos son diferenciales»

Después de que el 31 de diciembre de 2021 la pescadería de la plaza de ses Verdures de Manacor volviera a cerrar sin fecha de reapertura, muchas han sido las incógnitas que el ayuntamiento de Manacor ha tenido que resolver para volver a poner en marcha el servicio. Como suele decirse, a la tercera ha sido la vencida, y la subasta iniciada en septiembre ha sido finalmente un éxito. La concesión, por 10 años pero que se revisará cada 2, ha sido adjudicada a Ramon Cabot (Inca, 1981) que pagará al Consistorio 4.200 euros al año por el local.

¿Cómo se le presentó la oportunidad de coger la pescadería de la plaza de ses Verdures después de un año cerrada?

Desde el primer momento que lo supe ya quise venir, pero no me enteré de la primera subasta que hubo para reabrir y tampoco pude en una segunda ocasión por cuestiones laborales al estar trabajando en Palma. Finalmente todo ha coincidido y estoy muy contento porque creo que este espacio, en la zona de Manacor donde está, tiene mucho potencial.

¿Es una cuestión de volver a acostumbrar a los clientes?

Creo mucho en los mercados de proximidad; siempre me ha parecido el camino más corto y efectivo de llegar a la gente y ofrecerle calidad en todos los sentidos. Sé que ses Verdures tiene futuro porque ya trabajé aquí como parte de la empresa que gestionaba la anterior concesión, y que tuvo que marcharse, no porque no fuera bien a nivel de clientes o ventas, sino porque su negocio estaba más enfocado al sector hotelero. En esos momentos, hace un año, yo me quedé con las ganas de continuar, así que cuando he visto la posibilidad y las facilidades que se me han ofrecido en cuanto a logística y papeleo por parte de mi ex empresa y del ayuntamiento de Manacor, no lo he dudado.

¿Qué horario tendrán?

En principio como cualquier pescadería tradicional, de martes a sábado, y para empezar sólo en horario de mañanas, de 8 a 14h. Ampliar dependerá de la demanda, por supuesto, pero el pescado es algo que debe ser fresco, es una mercancía delicada, así que creo que es la mejor opción comenzar de esta manera.

¿De dónde proviene?

Este pescado proviene directamente del la lonja de Palma. El 80% es mallorquín, teniendo siempre en cuenta que vamos con pescado de temporada. El 20% restante son mejillones o almejas que debemos traer de fuera porque aquí no las hay.

¿Cuál cree que es la fórmula para reactivar la plaza?

En realidad lo importante es intentar que la gente se acerque hasta aquí y conseguir que los vecinos de Manacor vuelvan a ses Verdures por la calidad y por las cosas diferenciales que les podamos ofrecer. Pueden ser desde degustaciones de pescados locales a catas realizadas con productos de temporada, tanto de la pescadería como del resto de pagesos de la plaza. Como le decía, tanto un espacio como el otro tienen futuro si proponemos cosas para que los vecinos se acerquen.

Hemos visto que mantiene el nombre...

Mantenemos el nombre sí. En este sentido tampoco ha habido problemas y me han dejado seguir utilizándolo.