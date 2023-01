Fent i Desfent | Las inocentadas de los quintos en el Pla

Que sus papis paguen la factura y de paso que les den regalo doce meses de mili en la Legión de Melilla para ver si domestican a su cabrita. Es Navidad y es época de presentes. Eso es lo que se merecen algunos malcriados que se hacen llamar quintos y que bajo el genérico de inocentadas se dedican a causar actos vandálicos en los bienes públicos. Ya verías tú, querida, como se les quitaría la tontería a esos nenes que no han echado palo al agua en su vida y que su único interés en la vida es tener el último modelo del aifon y poca cosa más. No hay nada que una disciplinada instrucción en un cuartel para sacarlos de entre los algodones. En fin, estimada, hoy damos carpetazo al año. Aquí en la Serra de Tramuntana todo sigue su curso. Comiendo y bebiendo como si no hubiera un mañana. Que el próximo año venga cargado de muchas noticias que podamos comentar desde esta sección y que nadie deje de ponernos la lengua encima. Sé que te encanta ser famosa por tus disquisiciones dominicales. Molts d’anys!!!

Desfent | De ‘tardeo’ con una excavadora

Querido, como soy del Pla, te confesaré que he sido quinta, he hecho inocentadas y he visto auténticas burradas. Evidentemente, de esto ha llovido pero por mucho que pesen los años hay límites que no se pueden tolerar. De hecho, en Sineu fueron los propios quintos los que alertaron del fuego que alguien, ajeno a ellos, había ocasionado. Y es que entre el menor que le pega sa feinera y fuerza una excavadora en pleno tardeo navideño en Pollença, los pirómanos de parques infantiles sineuers y los destroza ascensores panorámicos en Lloret te digo que hemos tenido un final de año de lo más movidito. No sé si los enviaría a la mili pero sí que les haría costear los daños porque una cosa es mover barreras para alterar el tráfico, pintar los nombres en la calzada, llenar de paja y animales las plazas o tunear las entradas de los Ayuntamientos y otra muy diferente es destrozar el mobiliario urbano. Eso no son inocentadas, es falta de educación y sentido común. Así que, nada, que el 2023 nos traiga más noticias moviditas para pasar por el sedàs de esta sección!